I SORG: Festivalcrewet samlet seg søndag formiddag for å minnes de omkomne etter helikopterulykken lørdag. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

«Høstsprell»-sjefen: – Kan ikke forestille seg å havne i en sånn situasjon

ALTA (VG) Ledelse og frivillige i Høstsprell har vært samlet i sorgen i natt. Søndag formiddag var alle som jobbet med festivalen samlet i en minneseremoni ved festivalområdet.

Knapt et døgn har gått siden et helikopter med fem passasjerer og en pilot styrtet i et fjell i Skoddevarre over Kvenvikmoen i Alta.

Søndag ettermiddag er rundt 20 personer i alle aldre fra Høstsprell-crewet samlet ved grusplassen der helikopteret tok av før ulykken. På et bord ligger hvite roser, og flere av dem tenner lys.

– Det er helt forferdelig. Man kan man ikke forestille seg å havne i en sånn situasjon på en festival, sier Stig Anton Eliassen, daglig leder i Alta Event, arrangør av festivalen.

– Vi har vært samlet her i hele natt. Alle tankene går nå til familie og etterlatte, og alle våre festivalgjester. Det er utrolig trist, sier Eliassen til VG.

De ansatte i festivalen er svært preget og holder rundt hverandre i sorgen. I bakgrunnen hører man helikopter som flyr over ulykkesstedet.

– Kjenner mange

Høstsprell, en musikkfestival som arrangeres hvert år i Kvenvik. Ifølge Eliassen samler den folk i alle aldre.

– Det er et lite samfunn, og vi som er tilknyttet festivalen er sterkt berørt. Mange av oss de som er forulykket, sier han.

Helikopteret som havarerte var en aktivitet som ble tilbudt festivalgjester. Ulykken fant sted i en fjellskråning, på motsatt side av en innsjø fra festivalområdet. Eliassen sier at helikopterturene har vært et tilbud i syv år.

– Det vi har gjort er å prøve å ta vare på alle så godt vi kan. Vi stoppet konsertene i går kveld, og åpnet teltet for dem som ønsket å være sammen der. Det var også prest her. Det var for å prøve å gjøre dagen og kvelden som god som mulig, forteller han.

– Vi hadde en beredskapsplan som vi fulgte, og det fungerte bra, sier han.

Fem av de omkomne var tidlig i 20-årene. Alle passasjerene var besøkende på festivalen. En svensk helikopterpilot er også blant de omkomne.

Eliassen sier at en så stor tragedie vil prege lokalsamfunnet sterkt.

– Hva vil skje fremover?

– Vi vet ikke så mye om situasjonen nå, men vi skal samles i kirken. Vi har tatt vare på våre, og gjør så godt vi kan. Utover det vet vi ikke hva som skjer, sier Eliassen.

I SORG: Stig Anton Eliassen og flere av de andre som jobbet på festivalen har vært samlet i natt. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

