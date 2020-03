Solberg sa flyplassene blir stengt - det er feil

Flyplasser stenges ikke, bekrefter Avinor og Justisdepartementet til VG. Reisende fra EØS og folk med oppholdstillatelse vil fremdeles slippe inn i Norge.

– Grep nummer en er at vi i dag har besluttet å stenge flyplassene våre, stenge havnene våre og vi kommer til å ha utstrakt grensekontroll langs grensene våre. Vi varsler det altså nå, med virkning fra mandag klokken 08.

– Vi gjør det med mål om beskytte oss mot smitten. Dette innebærer i praksis at ingen skal få reise til Norge, det vil si at vi kan avvise folk når de kommer på grensen hvis de ikke har en helt spesiell grunn for å komme hit.

Det sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i dag som ble kringkastet direkte på tv-kanaler og nettaviser.

Åpent for 450 millioner

Formelt skal et ekstraordinært statsråd i morgen vedta dette i morgen. Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for forskriften. En gjennomgang VG har gjort av de nye reglene fra departementet, tyder ikke på at noen norske flyplasser vil stenges. Tvert i mot vil flyplassene fortsatt holde åpne og 450 millioner EØS-borgere fra 27 land vil fritt kunne ankomme Norge.

Da VG ringer Solbergs kommunikasjonsansvarlig Anne Kristin Hjukse og spør hva som er rett, henviser hun til Justisdepartementets gjennomgang.

Justisminister Monica Mæland bekrefter overfor VG at flyplasser holdes åpne også på mandag og framover.

– Ingen flyplasser stenges som følget av forskriftsendringen om bortvisning av utenlandske statsborgere, sier Mæland til VG, via sin via sin politiske rådgiver Kristoffer Aardal Hanssen.

– Er du EØS-borger eller har oppholdstillatelse i Norge, så har du fortsatt rett til opphold i landet tross den nye forskriftsendringen som tre i kraft mandag, sier Aardal Hanssen.

Svært mange av dem som reiser til Norge må derimot belage seg på 14 dagers karantene etter ankomst.

SJEKKER: Politiet og og Forsvaret på Gardermoen. De tar i mot utenlandske reisende som ankommer Norge fra land utenfor Norden. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Under pressekonferansen med Solberg fikk hun også følgende spørsmål:

– Statsministeren snakket om å stenge flyplasser og havner. Skal de stenges helt?

Statsministeren svarte:

– De stenges jo ikke helt i den formen av at fly med nordmenn skal kunne lande. Og der er folk som skal kunne komme inn, fordi vi trenger dem til landet. Det som er instruksen som skal bli vedtatt er en bortvisningsinstruks for folk som kommer her som ikke har et spesielt behov for å være i Norge. Og det betyr at hvis du ikke er nordmann som kommer tilbake, så vil du bli bortvist. Da vil du altså bli satt tilbake igjen (på flyet, red anm.) med en gang, sa Solberg.

Heller ikke dette stemmer, ifølge informasjonen fra Justisdepartementet. EØS-borgere og alle med oppholdstillatelse i Norge er fremdeles sikret adgang.

VG har også spurt Avinor, som drifter norske flyplasser, om de skal stenges mandag.

– Nei, det skal de ikke, sier pressevakt Nora Prestaasen til VG.

Tiltakene

De nye tiltakene er ifølge Justisdepartementet at grensen stenges for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier Mæland (H) i en pressemelding.

Politiet iverksetter midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense, men ingen grenseovergangssteder stenges, ifølge departementet.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det utstrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

- Dette vil ikke gå utover innenlands flytrafikk, og det er heller ingen grunn til å hamstre. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette, sier justisministeren i pressemeldingen.

Publisert: 14.03.20 kl. 22:38 Oppdatert: 14.03.20 kl. 22:50

