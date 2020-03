Stenger ned store deler av det offentlige: – Vi er i en krise

Oslo kommune utvider tiltak for å stoppe spredning av coronaviruset, og stenger ned offentlige tilbud.

Oppdatert nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo møtte pressen torsdag.

– Vi er i en krise, sier han.

Han forklarer at det sannsynligvis er store mørketall og at de ikke vet hvor mange som er smittet.

– Vi utvider nå tiltaket fra i går. Nå blir alle arrangementer med mer enn 50 deltagere blir forbudt i Oslo.

Alle skoler, barnehager, bibliotek og idrettsarrangementer blir stengt.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig.

– Innbyggerne skal være trygge på at vi tar dette på alvor, sier Johansen.

Det er også innført besøksrestriksjoner på alle Oslos langtidshjem og helsehus.

Alle de 53.000 ansatte i kommunen skal jobbe hjemmefra så langt det er mulig.

Byrådsleder Johansen stiller samtidig et spørsmål til nasjonale myndigheter under pressekonferansen:

– På Oslo lufthavn har det i dag landet fly fra Riga, New York, Munchen, Istanbul, Paris, lisboa, Zurich, Moskva, Frankfurt, Brussel, Doha, Helsinki, London, bare for å nevne noen. Blir de som lander fra områder med coronautbrudd testet? Vurderes det å stenge Oslo Lufthavn for flytrafikk og fra disse områdene?

Samtidig understreker han, at vi alle har et personlig ansvar.

Publisert: 12.03.20 kl. 13:10 Oppdatert: 12.03.20 kl. 13:21

Les også

Mer om Oslo Coronaviruset

Fra andre aviser