DREPT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble drept i sitt eget hjem på Kapp i Toten 9. oktober i fjor, ifølge tiltalen mot familiefaren (45). Foto: Privat / Terje Bringedal, VG

Toten-drapet: Familiefar tiltalt for drap og overgrep

Politiet mener familiefaren (45) foregrep seg mot adoptivsønnen Oscar André Ocampo Overn (15) gjennom et par år – før han kvalte ham til døde i fjor høst. Nå er 45-åringen tiltalt.

Tiltalen ble tatt ut etter riksadvokatens ordre i forrige uke og forkynt for familiefaren i løpet av helgen.

Den 45 år gamle totningen har erkjent straffskyld for drap og overgrep.







Politiet: La drapsplaner om natten

9. oktober i fjor: På et tidspunkt før denne høstdagen skal den 15 år gamle gutten ha betrodd seg til en bekjent om at han var offer for seksuelle overgrep og at det var familiefaren som hadde forgrepet seg mot ham i flere år, ifølge VGs opplysninger.

Kvelden i forveien skal den unge gutten ha betrodd seg til moren også, som konfronterte faren med anklagene, mener politiet.

Familiefaren skal da ha lagt drapsplaner mot sønnen den påfølgende natten, ifølge VGs opplysninger.

Tiltalen: Overgrep hjemme og på hytta

Ifølge tiltalen, skjedde overgrepene fra desember 2017 til januar 2019 i familiens hjem i Toten og ved hytta på Hafjell. Familiefaren er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år for disse overgrepene.

45-åringen er også tiltalt «for å ha hatt seksuell omgang med slektning i nedstigende linje».

Frihetsberøvelse

Politiet mener familiefaren i forkant av drapet bandt fast brannstigen som var montert på fasaden på huset, for å hindre en eventuell flukt. Det samme gjaldt vinduer og balkongdøren, ifølge tiltalen.

Om morgenen 9. oktober i fjor var begge foreldrene og adoptivsønnen hjemme. Ifølge VGs opplysninger, skal moren ha vært i 1. etasje da hun hørte unormale lyder fra etasjen over og dro opp for å se.

Da skal moren ha blitt vitne til vold mellom ektemannen og deres felles adoptivsønn, Oscar André.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad / NTB scanpix

Moren ble imidlertid avskåret fra å gripe inn, siden familiefaren sperret henne inn på et rom, ifølge politiet.

Familiefaren er tiltalt for frihetsberøvelse for å ha stengte ektefellen inne på rommet. Han har erkjent straffskykd for denne tiltaleposten også.

I drapstiltalen mot 45-åringen kommer det frem at 45-åringen drepte adoptivsønnen ved å kvele ham til døde med en bærepose og strips. Begge gjenstandene ble tatt i beslag av politiet og har vært gjennom krimtekniske undersøkelser.

«Den drepte fikk omfattende surstoffmangelskader i hjernen og døde av skadene på Ullevål sykehus mandag 4. november 2019.», står det i en pressemelding fra statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Publisert: 16.03.20 kl. 08:09 Oppdatert: 16.03.20 kl. 08:21

