Fem coronapasienter innlagt på sykehus

Fem personer med covid-19 har nå blitt innlagt på ulike sykehus i Norge.

Søndag ble en person innlagt på Drammen sykehus Vestre Viken HF med covid-19. Personen fikk påvist coronasmitte etter hjemkomst fra Nord-Italia, og har vært i hjemmekarantene siden. Pasientens har et sammensatt sykdomsbildet som gjorde at innleggelse var nødvendig.

Tidligere mandag ble ytterligere tre personer med coronasmitte innlagt på sykehus. Én person er innlagt på Bærum sykehus, én på St. Olavs hospital og en på Oslo universitetssykehus.

Mandag kveld melder Sykehuset i Vestfold at en coronasmittet person ble lagt inn på sykehuset søndag 8. mars.

​Pasienten ble i utgangspunktet ikke innlagt med mistanke om coronasmitte, men det ble påvist i prøve tatt ved innkomst, opplyser Sykehuset i Vestfold. Pasienten har milde symptomer.

Vestre Viken HF, Helse Midt-Norge og Oslo universitetssykehus opplyser i pressemeldinger at mottaket av pasientene gikk som normalt og at alle smittevernprosedyrer ble fulgt.

Ifølge Helse Midt-Norge fikk pasienten påvist coronavirussmitte 07. mars etter hjemkomst fra Nord-Italia, og har vært i hjemmekarantene siden hjemkomst.

Også Vestre Viken opplyser at pasienten som er innlagt med coronasmitte på Bærum sykehus har vært i hjemmekarantene etter å ha vært på reise i et risikoområdet. Pasienten fikk økende luftveisplager de siste dagene og ble derfor innlagt.

Mandag formiddag holdet Helsedirektoratet et webinar for norsk intensivpersonell om covid-19. Under webinaret fortalte overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland at FHI tror epidemien vil komme til Norge, slik den har i blant annet Italia.

Aavitsland deler en epidemi inn i fire faser:

Import av smitte, samt ett til to legg innenlands smitte som lar seg spore til en kilde. Import av smitte pluss flere klynger med minst tre ledd innenlandssmitte. Lokale utbrudd flyter sammen, de fleste tilfellene uten kjent kilde Epidemien er i full gang.

Han forteller at Norge er i første fase, mens i Lombardia Italia trolig er mellom fase tre og fire.

– Vi tror epidemien kommer til Norge før eller senere. Spørsmålet da er hvor mange som blir smittet i perioden. Det kan være 20–40 prosent, men det er vanskelig å spå. I vårt foreløpig planscenario tror vi at det i perioden kan være 22.000 personer på sykehus, sier Aavitsland.

Totalt har nå 205 personer i Norge testet positivt for coronaviruset, viser VGs kartlegging.

