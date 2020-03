Furuheim sykehjem i Larvik

Innfører kontroll av besøk på sykehjem

Både Larvik og Sandefjord kommune besluttet tirsdag midlertidig stans for ukontrollert besøk og frivillig aktivitet på kommunens sykehjem og korttidsavdelinger for å hindre corona-spredning.

– Vi innførte dette på bakgrunn av at det fredag 6. mars kom det et skriv fra helsedirektoratet med anmodninger for restriksjoner for sykehjem, sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser, der det er brukere som er sårbare. Her er det ikke bare eldre, men også folk med underliggende sykdommer, forteller kommunalsjef for helse og mestring i Larvik kommune, Guro Winsvold.

Winsvold forklarer at skrivet fra helsedirektoratet kommer med en detaljert oversikt over hvem som skal regnes som besøkende som anmodes om innføre restriksjoner mot.

Blant annet om vedkommende selv har befunnet seg i et område med vedvarende smitte de siste 14 dagene, om de har vært i kontakt med noen andre som har vært i et risikoområde de siste 14 dagene og tid og avstanden vedkommende oppholdt seg rundt potensiell smitte.

– Ikke kapasitet til å kartlegge alle

Hun forteller at allerede fra de mottok anmodningen fra helsedirektoratet forsøkte de å ha en dialog med alle som skulle inn på institusjonene, men at det viste seg å ikke la seg gjennomføre over tid.

– Vi har mange aktiviteter på våre institusjoner, som blant annet kulturskole, besøk fra elever ved videregående skoler, frivillige organisasjoner og mange pårørende. Vi har ikke kapasitet til å drive en så grundig kartlegging over hver enkelt som kommer inn på våre institusjoner, derfor har besluttet at vi stenger for besøk.

Restriksjonene betyr likevel at pårørende kan får komme på besøk, men det må skje på avtale.

– De pårørende må ringe på forhånd, slik at vi kan klare å kartlegge dem, sier Winsvold.

Hun forteller at tilbakemeldingene fra sykehjemmene og pårørende så langt har vært positiv.

– Min opplevelse er at folks forståelse for tiltak generelt i samfunnet blir større. Det jeg får tilbakemeldinger på, er at de er lei seg, men at tiltaket oppleves som betryggende.

I første omgang varer tiltaket i fire uker fremover, men Winsvold understreker at kommunen vurderer tiltaket fortløpende og at det kan forlenges dersom situasjonen vedvarer eller blir forverret.

– Dette er for å være føre var. Det er selvsagt veldig leit, fordi slike aktiviteter er helsefremmende, men vi er livredde for å få smitte inn på et av disse institusjonene. For da vil vi få en mye mer alvorlig situasjon, forteller hun.

SANDEFJORD: Mandag ble det arrangert fest på Nygård bo- og behandlingssenter. Dagen etter innførte kommunen ny restriksjoner for kommunen og alle arrangementer ble avlyst. Foto: Sandefjord kommune

Trapper opp beredskapen

I nabokommunen Sandefjord ble det mandag invitert til fest på Nygård bo- og behandlingssenter i kommune, men dagen etter innførte kommunen besøksrestriksjoner.

– Denne beslutningen er tatt fordi det har vært en endring det siste døgnet. For det første har vi fått påvist det første smittetilfelle i Sandefjord i dag, det andre er at det strammes til rundt oss i andre kommuner, og da velger vi å gjøre det samme. Nå trapper vi opp vår beredskap generelt i hele kommunen, sier kommunalsjef for helse i Sandefjord, Bente Aasolden sier til VG.

Hun at kommunen forholder seg til retningslinjene som er gitt av FHI i forbindelse med coronaviruset.

Kommunen melder på deres hjemmeside at dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten eller beboeren er først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Aasolden understreker at dette tiltaket er nytt av dagen, og at Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord fulgte rådene som gjaldt mandag.

Publisert: 11.03.20 kl. 21:54

