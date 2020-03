ADVARSLER: PÅ norske sykehjem henger det advarsler som forteller alle hva de skal huske på. Foto: Gisle Oddstad

Corona-utbrudd på nytt sykehjem

Flere beboere på Skedsmotun bo- og behandlingssenter er smittet med coronaviruset, får VG bekreftet av ordfører av Jørgen Vik etter krisemøter.

VG får bekreftet fra flere hold at det er påvist smitte med coronaviruset hos flere pasienter ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm.

– Jeg kan bekrefte at på et sykehjem med seks avdelinger som har en eldre beboer og en ansatt som har testet positiv for coronaviruset. Avdelingen har 16 plasser for skjermet demens, sier ordfører i Lillestrøm Jørgen Vik (Ap) til VG.

Institusjonen har rundt 100 plasser. 40.000 personer bor på sykehjem i Norge, i all hovedsak eldre personer som også er mest utsatt for smitte og sykdom fra coronaviruset som sprer seg i Europa. Viruset kan gi kraftige luftveisinfeksjoner.

– De ansatte ved sykehjemmet har meget god erfaring med smittevern fra andre sykdommer og har skjermet den aktuelle pasienten. Pasienten bor her fortsatt. Den ansatte er hjemme i karantene, sier ordføreren.

Flere i karantene

– Ansatte og pårørende ble informert i går. Vi har en god dialog med sykehuset om tilfellet. Ansatte som har hatt kontakt med en av de to smittede og som har symptomer, blir nå testet for coronaviruset. Flere ansatte som har hatt nærkontakt er allerede satt i fjorten dagers karantene, sier Vik til VG.

Beboere som har vært i nærkontakt med den ansatte eller beboeren er også satt i karantene på rommet sitt. De vil testes dersom de utvikler feber, hoste eller luftveissymptomer. Hos risikopasienter ligger lista lavere, forteller Vik.

Vik forteller at det jobbes med å kartlegge smitteveien.

– Pasienten ble dårlig med luftveissykdom og det gjorde at personen ble testet, Vik, som har en oppfordring til alle:

– Hold avstand

– Dette viser hvor viktig det er at hele samfunnet nå slutter opp om dugnaden med å holde avstand for å unngå at de svakeste får dette viruset.

Det er fremdeles folk som møter opp på legevakten når de tror de kan være smittet med coronaviruset, forteller Vik.

– Det må ta slutt. Ring først og få beskjed om hva man skal gjøre, sier ordføreren

I helgen ble det kjent at Ellingsrudhjemmet i Oslo var rammet av viruset. Tre pasienter, hvorav en død, fikk påvist smitte. Som resultat er 52 ansatte satt i hjemmekarantene. Ingen andre på sykehjemmet har foreløpig fått påvist smitte

OGSÅ RAMMET: Ellingsrudhjemmet i Oslo. Foto: Frode Hansen, VG

