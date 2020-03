Foto: Janne Møller-Hansen

Visesangeren Alf Cranner (83) er død

Foregangsmannen for den norske visebølgen på 1960-tallet, Alf Cranner (83) er død.

Oppdatert nå nettopp

– Alfs bortgang er et stort tap for norsk viseverden. Han var helt avgjørende for at vi fikk en populær norsk visetradisjon, sier visesangeren Jørn Simen Øverli.

Øverli har gjennom 25 år vært en drivkraft for Josefine visescene i Oslo.

– Alf var som en far for oss, en inspirator, sier Øverli.

Cranner er kjent for visemelodier som «Å, den som var en løvetann» av Alf Prøysen og hans gjendiktning «Din tanke er fri», som opprinnelig var en tysk folkevise.

Han ble medlem av Visens venner i 1961 og debuterte to år senere med LP-en «Fiine antiquiteter», som består av norske folkeviser.

Cranner tonsatte flere tekster av Alf Prøysen. Han samarbeidet med komponisten Geirr Tveitt og turnerte med poeten Harald Sverdrup.

Platen «Rosemalt Sound» fra 1967 kombinerte viser og jazz, en plate han gjorde sammen med Alfred Janson som var et stilskapende album.

Alf Cranner ga ut to album i samarbeid med Odd Børretzen på 1970-tallet. Han fikk Spellemannspriser både i 1974 og 1977 for sine viseplater.

På 1980-tallet samarbeidet han med jazzmusikere som Egil Kapstad og bandet Lava.

I 2004 kom «Som en rose» fra 2004, som er tolkninger av den skotske dikteren Robert Burns.

Liveutgivelsen «I går, i dag, i morgen» fra Oslo konserthus ble utgitt i forbindelse med Cranners 70 års dag.

I 2019 gjorde Alf Cranner comeback med albumet «presang», der han synger med Knut Reiersrud Band. Han gjorde en rekke konserter landet rundt i fjor.

Cranner ga ut nærmere 20 album gjennom karrieren.

Cranner skrev bok om sitt vennskap med Alf Prøysen og ga ut egen visebok.

Alf Cranner var bosatt i Kragerø.

Cranner skulle egentlig ha spilt på Bø jazzklubb 13. mars, men konserten ble avlyst på grunn av sykdom.

Den tidligere musikkjournalisten og kjente radiostemmen Yan Calmeyer Friis hedrer Cranner på Facebook, og skriver:

Den luneste, blideste og mest sommerlige røsten i norsk visekunst er stilnet. Takk for den fine reisen, Alf, nå gleder du englene.

Publisert: 03.03.20 kl. 13:48 Oppdatert: 03.03.20 kl. 14:14

Mer om Musikk Sang

Fra andre aviser