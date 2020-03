Erna Solberg grilles om coronautbruddet

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk rett i strupen på statsminister Erna Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag formiddag.

Støre uttrykte i det første spørsmålet til statsministeren stor bekymring overfor regjeringens håndtering av coronautbruddet i Norge.

– Treffer hun og regjeringen tiltak som står i forhold til den alvorlige situasjonen? WHO etterlyste for flere uker siden drastiske tiltak, sa Støre fra talerstolen.







Ap-lederen spurte videre om helsevesenet og kommunene har fått tilstrekkelig informasjon og om vi har det utstyret og medisinene som trengs:

– Min uro er at svarene på disse spørsmålene ikke er entydig ja. Er hun trygg på at de trette tiltak er truffet og at de rette beskjeder er formidlet?

Erna Solberg understreket i sitt svar at Folkehelseinstituttets anslag på 2,2 millioner er antall personer som kan bli smittet, og at det er viktig å begrense smittetempoet.

– Målsettingen er å få jevnet ut toppen. Forlenger vi prosessen for når det er veldig mange som er syke i Norge, så vil det være lettere å ha god kapasitet til behandling og det vil også være sånn at bedre bedhandling og kanskje også vaksiner vil være tilgjengelig, sa statsministeren.

Solberg sier at det nå jobbes med å kunne produsere mer av det nødvendige smittevernutstyret her i Norge.

SMITTETILTAK: Tørste representanter møtes onsdag av denne beskjeden i Stortingssalen. Foto: Espen Breivik, VG

Senterpartiets Kjersti Toppe viste til at Helseministeren har anslått at vi kan endre opp med 22.000 personer som har behov for sykehusinnleggelse og 5500 med behov for intensivbehandling. Hun spurte hva regjeringen nå gjør for å forberede helsevesenet på å måtte mobilisere all mulig sengekapasitet.

Ifølge Solberg er dette et arbeid som startet allerede i februar:

– Mye er allerede kartlagt. I tillegg kartlegges lokaler utenfor sykehusene. Det kan bli aktuelt å rekvirere både hotell og andre typer lokaler.

MDGs Une Aina Bastholm uttrykte bekymring overfor den økonomiske situasjonen i kommunene.

– Ingen kommuner kommer til å gå konkurs de neste ukene, og derfor er ikke det en del av akuttiltakene som kommer på fredag, svarte Solberg.

Tirsdag kunngjorde helsemyndighetene at coronautbruddet i Norge er over i en ny fase ettersom det nå har dukket opp smittetilfeller som ikke kan spores. Som en konsekvens anbefaler Folkehelseinstituttet blant annet at alle arrangementer med mer enn 500 deltagerne avlyses.

Regjeringen la tirsdag frem en rekke strakstiltak som skal begrense påvirkningen coronaviruset har på norsk økonomi. Tiltakene skal unngå konkurser og oppsigelser og innebærer blant annet endringer i permitteringsreglene. Detaljene vil bli presentert fredag.

I tillegg vil regjeringen iverksette ytterligere tiltak overfor særlig rammede bransjer, som flyselskaper og reiseliv. Det vil også komme generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.

