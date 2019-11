UTSATT FOR VOLD: Det var ved denne lyktestolpen at en tenåring ble festet med kjetting og utsatt for vold. Foto: Politiet

Tenåring bundet til lyktestolpe med kjetting og utsatt for vold

18-åringen som fredag ble varetektsfengslet for kidnapping, møtte tirsdag i Oslo tingrett tiltalt for vold mot en mindreårig gutt.

Fredag ble en 18-åring og 16-åring varetektsfengslet, siktet for kidnapping av det som ifølge VGs opplysninger er fire mindreårige gutter.

Tirsdag var 18-åringen tilbake i Oslo tingrett – denne gangen i forbindelse med en annen straffesak.

– Dette er en stygg voldssak i ungdomsmiljøet, og som vi ser alvorlig på, sier aktor Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt til VG.

I september i fjor slo 18-åringen, i fellesskap med flere andre, en annen gutt i ansiktet og kroppen. Ifølge tiltalen ble det blant annet brukt balltre, pinner, belte og metallstang.

Fornærmede, som også er i tenårene, fikk et brudd i kjeven og var under deler av hendelsen bundet fast til en lyktestolpe med kjetting.

– Det som står i tiltalen er ganske riktig, sa 18-åringen i Oslo tingrett.

– Fryktet for mitt eget liv

Da fornærmede skulle forklare seg ba aktor tiltalte om å forlate rettssalen. Fornærmede fortalte at han var sterkt preget av hendelsen og at han hadde prøvd å fortrenge det som skjedde.

– Jeg fryktet for mitt eget liv, sa den nå 17 år gamle gutten.

Tiltalte og fornærmede kjente ikke hverandre fra før. Tiltalte fortalte i retten at fornærmede i noen dager i forkant hadde tatt kvelertak på søsteren hans. Dette gjorde han sint og det var bakgrunnen for at han ønsket å møte fornærmede.

– Så skjedde det mye. Det gikk litt utover styr, sa tiltalte.

I Oslo tingrett nektet fornærmede for å ha tatt kvelertak på søsteren til 18-åringen. Under voldsepisoden innrømmet han det, men i retten forklarte han at det var fordi han følte seg truet og trodde det ville bli verre om han nektet.

Følte seg truet

Aktor Ingrid Hærem fortalte at det har vært flere siktede i saken, men at disse har fått saken henlagt etter bevisets stilling.

Tiltalte ønsket ikke å oppgi navn på de andre og ønsket heller ikke forklare seg noe særlig om hvem som gjorde hva. Han husket at han kneet fornærmede i brystet, men fortalte at det ikke var han som forårsaket kjevebruddet. Sistnevnte kunne fornærmede bekrefte.

Dagen etter hendelsen oppsøkte fornærmede legevakten og sa at han hadde falt i en trapp med en sykkel.

– Han truet meg og sa at hvis jeg fortalte hva som hadde skjedd, skulle de komme til meg og de jeg var glad i, sa fornærmede.

Filmet hendelsen

En ukes tid etter hendelsen oppdaget en ansatt på en ungdomsskole en voldsvideo som sirkulerte på snapchat blant noen elever. Den ansatte tok derfor kontakt med politiet, og ut ifra videoen klarte politiet å identifisere både tiltalte og fornærmede.

– Det var en rystende video, sa den ene politibetjenten som vitnet.

Det ble vist flere videoer av hendelsen i retten. Den viste fornærmede bundet fast til lyktestolpen samtidig som han ropte. Det sto flere personer rundt han og han ble slått, sparket og pisket med et belte.

I retten ble det også vist en video fra dagen før voldshendelsen – en episode som også er beskrevet i tiltalen. Denne dagen utøvet tiltalte vold mot den samme personen. Tiltalte forklarte at han hadde gitt fornærmede noen slag i ansiktet med flat hånd. Dette kalte tiltalte for lekeslåssing.

Tiltalte erkjente straffskyld for denne hendelsen, og delvis straffskyld for hendelsen dagen etter. Aktor Ingrid Hærem la ned påstand om samfunnsstraff på 180 timer. Tiltaltes forsvarer, Marijana Lozic, la ned påstand om samfunnsstraff på 120–150 timer.

Tiltalte sitter fortiden varetektsfengslet i Eidsberg fengsel, og blir etterforsket i forbindelse med kidnappingssaken.

Publisert: 27.11.19 kl. 10:09

