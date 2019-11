E39 stengt etter vannlekkasje – varsler trafikkaos

Politiet kan ikke si når den eneste innfartsåren til Bergen sentrum fra nord vil åpne igjen.

Nå nettopp

Og det vil få store konsekvenser for morgentrafikken. E39 er stengt på grunn av den store vannlekkasjen i Sandviken, som startet tirsdag kveld.

Har du bilder eller er rammet? Tips oss her.

Det går nå ikke an å kjøre E39 i retning sør mot Bergen fra bomstasjonen i Sandviken til avkjørselen fra E39 mot Bergen sentrum.

– Dette er eneste innfartsåre til Bergen sentrum fra nord. Vi anmoder de som ikke må kjøre i morgen tidlig til å la være. Om man absolutt må bør man kjøre tidlig, følge anmodninger og følge omkjøringsruter som blir anbefalt, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Stein Rune Halleraker til VG.

Klikk for å aktivere kartet

– Mange vil komme for sent

Trafikkoperatør John Andreas Omdal i Vegtrafikksentralen i Bergen forteller at det finnes én omkjøring, via Fylkesvei 578 Hardangervegen, og at den er på rundt tre kvarter.

– Vi forventer store trafikale problemer i morgentimene, og folk må vurdere om de vil kjøre inn til byen i det hele tatt. Mange vil komme for sent til jobb, og det er sikkert mange som vil få problemer med å rekke tidligflyet sitt fra Flesland også, sier han til VG.

Skyss, som drifter kollektivtrafikken i området, melder at flere bussavganger vil bli innstilt onsdag morgen. De har jobbet gjennom natten for å finne løsninger.

Les mer: 58 personer er evakuert på grunn av vannlekkasjen – frykter veien kan kollapse

Publisert: 27.11.19 kl. 06:57

Mer om