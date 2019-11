E39: Veien går rett gjennom et boligfelt. TIl venstre for huset til høyre i bildet her, startet vannlekkasjen. Foto: NRK

E39 stengt etter trafikkaos – her fosset vannet ut fra veien

Frykten for at E39 kan kollapse her, midt i boligstrøket, har skapt fullstendig kaos i Bergenstrafikken.

Veien vil forbli stengt ut dagen fordi det må gjøres omfattende gravearbeid for å sikre en vannledning.

En lekkasje startet i går kveld i et vannrør og har ført til at deler av muren under veien har rast. Selv om lekkasjen er stoppet, frykter politi og brannvesen fortsatt at veien kan kollapse på grunn av de massive vannmengdene.

Klokken 12 har geologene jobbet på stedet i en time, og prøver nå å gjøre en vurdering av forstøtningsmuren.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Det kommer an på om geologene tør å friskmelde veien etter å ha gjort en befaring, eller om de finner ut at man må grave for å få svar. Da vil det isåfall være stengt lenge, sier operasjonsleder Ivar Kvant.

Det er fullstendig uklart når veien kan åpne igjen – og dermed også når veikaoset tar slutt.

Det går fortsatt ikke an å kjøre E39 i retning sør mot Bergen fra bomstasjonen i Sandviken til avkjørselen fra E39 mot Bergen sentrum:

GLASKARTUNNELEN: Tipseren VG har snakket med forteller at ambulansen som var under utrykning ble stående fast i flere minutter. Foto: VG-tipser

– Dette er eneste innfartsåre til Bergen sentrum fra nord. Vi anmoder de som ikke må kjøre til å la være. Om man absolutt må bør man kjøre tidlig, følge anmodninger og følge omkjøringsruter som blir anbefalt, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Stein Rune Halleraker til VG.

Tidlig onsdag morgen var det allerede lange køer. En tipser VG har snakket med kjørte onsdag morgen gjennom Glaskartunnelen på motorsykkel. Der sto blant annet en ambulanse med blålys bom fast.

– Det sto en trailer på høyre side og en buss på den andre siden. Jeg håper det ikke var avgjørende for pasienten å komme raskt frem, sier mannen som vil være anonym.

Politiet opplyser at utrykningskjøretøyene i stor grad benytter seg av omkjøringsveier.

– Det har ikke vært mange problemer for utrykningskjøretøyene, men det er klart det er utfordrende med kø. Det fungerer, men når E39 er stengt så er det klart det får konsekvenser, sier operasjonsleder Per Algrøy til VG.

Køene har startet

I samme tunnel forteller han at han også så to busser åpne dørene og slippe ut passasjerene.

– Alt sto 100 prosent stille, og folk som ville komme seg på jobb begynte å gå mot byen eller tilbake. Jeg kjørte motorsykkel, så jeg kjente at luften i tunnelen var veldig dårlig, sier tipseren.

SLUPPET UT AV BUSSEN: Passasjerene tok til slutt beina fatt. Foto: VG-tipser

Køene er spesielt saktegående på Hardangervegen, som er omkjøringen for alle som nå ikke kan kjøre E39.

– Mye av det som ble spådd i natt, har gått i oppfyllelse. Det er køer. Det er mye vanskeligere å komme seg frem, naturlig nok, når E39 er stengt, sier trafikkoperatør Kristian Fauskan.

Alle de som skulle sust inn mot Bergen på to eller tre felt må nå kjøre en omvei.

– De skal inn på en gammel vei som allerede er tungt belastet. Så blir det enda flere på den veien. Ja, det tar tid å komme seg frem i dag, sier Fauskan.

Skyss, som drifter kollektivtrafikken i området, melder at flere bussavganger vil bli innstilt onsdag morgen. De har jobbet gjennom natten for å finne løsninger.

Geologene skal vurdere om vannskadene på muren under veien er så store at veien faktisk kan rase ut.

– Klokken kan fort bli 12 eller 13 før vi får noen konklusjon, sier Fauskan i veitrafikksentralen.

Les mer: 58 personer er evakuert på grunn av vannlekkasjen – frykter veien kan kollapse

Publisert: 27.11.19 kl. 06:57 Oppdatert: 27.11.19 kl. 12:15

