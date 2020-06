FRA UKJENT TIL KJENDIS: Nicolai Tangen kom som ukjent og søkkrik hedgefondforvalter i London til jobben som oljefondssjef. Nordmenn trår vannet i vurderingen av ham. Foto: Krister Sørbø

Måling: Det norske folk er usikre på Tangen-ansettelsen

Det norske folk synes det er vanskelig å ta stilling til om Nicolai Tangen bør bli oljefondssjef. Kvinnene er mest skeptisk.

Nå nettopp

Det viser en meningsmåling som Respons analyse har utført for VG fra 2. til 4. juni. 1002 personer er spurt.

Det spesielle med målingen er at veldig mange er usikre:

44 prosent har ingen oppfatning av om de er positive eller negative til at Tangen ansettes som sjef for det norske oljefondet.

Blant dem som har gjort seg opp en oppfatning, er 30 prosent negative mens 26 prosent er positive.

les også Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

– Jeg hadde nok trodd at flere er kritiske, men det er interessant at det er så mange som ikke vil svare. Det forteller at folk er i tvil – jeg må innrømme at jeg er det selv, sier dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

Norges Banks hovedstyre ansatte i mars Nicolai Tangen som oljefondssjef. Bankens kontrollorgan, representantskapet, har stilt en rekke kritiske spørsmål til ansettelsesprosessen og skal behandle saken igjen torsdag.

Fakta om målingen Formål: Måle holdning til Nicolai Tangen som sjef for oljefondet Dato for gjennomføring: 2.–4. juni 2020

Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju

Antall intervjuer: 1002 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobilnummer. Andelen mobilnummer i utvalget utgjør omkring 90 prosent. Vekting: Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og

alderssammensetningen i befolkningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hoved frekvensene. Feilmarginene for

undergrupper er større. Vis mer

Blindheim sier ulike hensyn balanseres.

– Det gjør at folk havner i spagaten i vurderingen av Tangen og at det derfor er litt vanskelig å ta stilling. På den ene siden synes vi det er ok at det kommer inne en som kan global økonomi i disse krisekroner, som kan sørge for at oljefondet øker. En som er flink til å tjene penger.

– På den andre side er det nok mange som føler på at det er problematiske sider ved å ansette ham, blant annet knyttet til hans bruk av skatteparadis. Er det egentlig en sånn fyr vi vil at skal lede oljefondet?

les også Kan en rik person bli sjef for Oljefondet?

Han legger til:

– Det er nok en del som mener at han egentlig ikke har gjort noe feil eller ulovlig, men at det er måten Norges Bank har håndtert saken på, som er mest kritikkverdig.

– Komplisert sak

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse sier at det at saken er komplisert, bidrar til usikkerheten.

– Spør du om hvem som bør være statsminister, så er de noe håndfast som folk lett kan forholde seg til. Men å ta stilling til om man er positiv eller negativ til ansettelsen av Tangen, er noe mange opplever at de ikke har noen spesiell oppfatning om. Dessuten er det en komplisert sak, med mange sider, som bidrar til at folk er usikre på hva de skal mene.

les også Ingen grunn til å mistro milliardæren

Professor Jarle Trondal i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, sier han tror folk kjenner saken, men at mange kvier seg for å ta stilling.

– Styre og stell i Norges Bank og oljefondet er noe folk flest ikke har veldig mye kunnskap om. De opplever at de ikke har nok kunnskap og at dette er komplisert. Derfor er det mange som kvier seg for å ta stilling.

Kvinnene mest skeptisk

Han legger til:

– En del av dem som har tatt stilling og er kritiske, kan kanskje ha opplevelse av at Tangen er flink, men at hans kobling til skatteparadis og hemmelighold får dem til å tenke: Det er ikke slik vi styrer og steller her i landet.

Underlagstallene viser at kvinner er skeptiske til ansettelsen av Tangen, mens menn er positive.

– 34 prosent av kvinnene er negative, mens 19 prosent er positive. 47 prosent har ingen oppfatning.

– 26 prosent av mennene er negative, mens 33 prosent er positive.

41 prosent har ingen oppfatning.

Tangen ønsker ikke å kommentere målingen.

Publisert: 11.06.20 kl. 05:32

Fra andre aviser