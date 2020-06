Statsministeren advarer: – Særlig bekymret for smitte på steder hvor mange møtes

Før Stortinget tar sommerferie understreker Erna Solberg at virusutbruddet er langt fra over.

Nå nettopp

Erna Solberg ba om å få redegjøre om status for utbruddet før Stortinget går fra hverandre før sommeren. Hovedbudskapet var at viruset er slått ned, men at krisen ikke er over:

– Slå-ned-strategien som regjeringen valgte i den tidlige fasen av utbruddet har langt på vei lyktes, sier Solberg.

– Den første bølgen av pandemien er så å si over i Norge. Det antas nå bare å være bare noen hundre smittede i landet, påpeker hun.

FHI mener smittespredningen i Norge nå er lav – etter at toppen ble nådd i slutten av mars. På det høyeste ble registrert over 300 nye smittede om dagen i Norge. I juni har det ikke vært høyere enn 31:

Men likevel: Torsdag måtte helseministeren frem med tommestokken for å minne nordmenn om at fortsatt skal holde avstand. Og Helsedirektoratet var så bekymret for lite avstand i Oslo og andre byer at de gikk ut og slo alarm. Det meldes om kritiske utfordringer med for mye folk på Oslo-bussene.

– Bortsett fra en begrenset økning i antall påviste tilfeller enkelte steder, er det så langt ingen tegn til en ny nasjonal oppblussing. Men viruset er like smittsomt og sykdomsskapende som før. Og befolkningen er i praksis like lite immun som før, påpeker Solberg.

Hun påpeker at de har sett smittespredning i store forsamlinger. Og at det viktigste tiltaket nordmenn har gjort for å få ned smitten er å holde avstand til venner og familie.

– Vi er derfor særlig bekymret for smitte på steder hvor mange møtes, sier Solberg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre stemmer ifra talerstolen:

– Vi er ikke ferdig med covid-19 og covid-19 er ikke ferdig med oss. Og det er verdt å minne om nå når det er en stemning i folket for at vi er på vei ut av noe. Og disse varme sommerkveldene kan vi observere at det er en endring på gang, sier Støre til Stortinget.

Se oversikten over de norske dødsfallene:

Senterpartiet kritiserer regjeringen for ikke å differensiere mer på geografi – mellom for eksempel Oslo og små distriktskommuner som ikke har hatt smitte.

– Regjeringen har i enkelte tilfeller vist seg lite smidig når reglene fastsettes. Samtidig aksepterer regjeringen en situasjon der store folkemengder etter hvert nå samles på utesteder og demonstrasjoner i områder av landet med høy smitte. Det er bekymringsverdig. Sp har tidligere pekt på muligheten for en geografisk differensiering for skoler og barnehager, for vi må erkjenne at vi har en veldig ulik smittesituasjon i ulike deler av landet, sier Senterpartiets Marit Arnstad fra talerstolen.

Publisert: 19.06.20 kl. 10:38

Les også

Fra andre aviser