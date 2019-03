SKATTEN MIN: Frp-nestleder Sylvi Listhaug langer ut mot Audun Lysbakkens SV, blant annet for skattepolitikken. Foto: Trond Solberg

Frp-Listhaug: – Du blir fattigere med SV

GARDERMOEN (VG) Søndag avsluttet fornøyde SV-ere landsmøtet. Frp-nestleder Sylvi Listhaug vil plukke av dem selvtilfredsheten. – Du blir fattigere med SVs politikk, sier hun.

Frp benytter SV-landsmøtet til å legge frem tall som viser at Frp og regjeringen har gitt folk flest 39.000 kroner i skattelette.

SV har siden fredag avholdt sitt landsmøte på Gardermoen, hvor Audun Lysbakken har fått bejublet støtte bak målet om å bli et folkeparti.

Listhaug har fulgt med. Hun legger lite mellom:

– SV skal avvikle oljenæringen. Da er det greit å fortelle det norske folk om konsekvensene, sier Listhaug:

– La meg bruke et bilde: Hvis den årlige avkastningen fra oljefondet skulle forsvinne, utgjør det rundt regnet at vi bruker på helse i Norge ett år, sier Listhaug.

Søndag angrep leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, SV-lederne Audun Solbakken og Kari Elisabeth Kaski, fordi de har kritisert cruisemilliardær Torstein Hagen.

Listhaug er enig med Lier-Hansen.

– SV fremstiller personer som skaper arbeidsplasser og gjennom dette skatteinntekter, nærmest som kriminelle. SV sin politikk ville bidratt til at det lønner seg mye mindre å putte pengene sine inn i verdiskapning, sier hun:

– SV må skjønne at vi må skape før vi deler. SV vil dele ut andres penger og straffe de som skaper og jobber med økte skatter. Det rammer de mange, ikke de få. De vil sette hele vår velferdsmodell i fare på sikt. SV er på ville veier.

– Fattigere

Listhaug mener SV har et problem i begge ender av pengesekken:

– Ikke bare går de inn for en politisk linje som vil kutte inntektene dramatisk: De vedtar i tillegg store reformer, blant annet gratis skolemat og tannhelsereform, som vil øke statens utgifter med mange milliarder kroner. De vil altså kutte inntektene kraftig og øke utgiftene. Da skal jeg love deg at det norske folk skal få merke det, gjennom store skatteøkninger. Det norske folk vil bli fattigere med SV.

– De tar til orde for en Grønn new deal, hvor grønne arbeidsplasser over tid skal overta for arbeidsplassene i oljeindustrien?

– Det er vel og bra å vedta, men det er mager trøst for de over 200.000 ansatte i Norge som lever av olje- og gassindustrien, rundt omkring i hver eneste kommune i Norge, som en rapport VG nylig presenterte, viste.

– De skal ikke bygge veier

Listhaug lister opp flere andre saker:

– De skal ikke bygge veier, fordi vi i fremtiden skal bruke offentlig kommunikasjonsmidler – og sykle på jobben. Det er mulig det er greit i Oslo, men landet vårt består i hovedsak grisgrendte strøk, hvor veien er helt essensielt for folk som bor der.

– Og så skal de at flere tusen flere kvoteflyktninger skal komme til Norge, enn det regjeringen legger opp til. Det vil også bidra til store økte kostnader. 1000 nye flyktninger koster rundt en milliard kroner i året.

– SV sier de ikke skal skattlegge vanlige folk som følge av deres skatteendringer og satsinger?

– Deres politikk vil ramme alle. Du vil bli fattigere med SVs politikk fordi vi får reduserte inntekter når de skal strupe oljevirksomheten og fordi de pøser på med tiltak og reformer som gjør at skattene må økes.

– 39 000 i skattelette

For å få det til å svi ekstra, har Frps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Sivert Bjørnstad, bedt Finansdepartementet regne på hvor mye nordmenn har fått i skattelette siden Siv Jensen ble finansminister.

Dette viser at en familie med 520.000 kroner i inntekt har fått en skattelette på 39 000 kroner siden Frp overtok Finansdepartementet og SV gikk ut av regjeringen, sier han og legger til:

– Det er mulig SV kan regne seg frem til at deres alternative budsjetter hadde gitt mindre forskjeller, men det hadde i så fall vært fordi alle hadde fått det verre. Der SV er mest opptatte av å hindre de rike fra å bli rikere, er vi mest opptatte av å løfte de nederst ved bordet, sier han og viser blant annet til at de har innført gratis kjernetid i barnehage for lavinntektsfamilier.

– SV på sin side har foreslått å øke skattene med nesten 22 milliarder kroner i sine alternative statsbudsjett. Det er ikke det et næringsliv i omstilling trenger. Det er heller ikke det arbeidstagerne trenger, sier Bjørnstad.

– Naiv

SV-leder Audun Lysbakken kaller Listhaug naiv.

– Det er uhyggelig naivt ikke å ta inn over seg at oljeinntektene faktisk vil gå ned fremover. Vi vil forberede vår økonomi nå på at inntektene vil gå ned, i stedet for å vente. Gjør vi ikke det, vil vi få en stor smell der fremme, og det vil vi unngå.

Han går til motangrep.

– Jeg opplever at angrepene fra Frp blir mer og mer desperat og jeg tror det skyldes at den gamle merkevaren deres, et parti for folk flest, er borte. Og at folk har oppdaget det: Frp er med sine skjeve skatteletter et parti for den øverste økonomiske eliten. Når de rike har fått så mye mer, er det et falskneri å vise frem at de har gitt noe lettelser til folk med vanlig inntekt.

– De har gitt 39 000 kroner i skattelette til folk flest?

– Det er useriøst å legge sammen skattelette over så mange år. Deler du det, blir det ikke så mye og mindre enn de lettelsene vi har foreslått for vanlige folk.

Publisert: 31.03.19 kl. 14:25