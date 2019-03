SVARER: Sjefredaktør Gard Steiro og nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken på en pressekonferanse i Akersgata torsdag kveld. Foto: Thomas Andreassen

Evalueringen av Giske-videoen: – Vi burde beklaget tydeligere

VG tar sterk selvkritikk for dekningen av Trond Giske-videoen, men mener ikke det er grunnlag for å si at sitatet fra kvinnen som danset med Ap-politikeren var fabrikkert.

Torsdag kveld la VG frem rapporten som evaluerer dekningen av en video av Trond Giske fra et besøk på Bar Vulkan i Oslo i februar.

Rapporten konkluderer med at VG har sviktet i håndtering av kvinnen i videoen som kilde og intervjuobjekt.

Videre heter det at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll i saken.

– Vi burde beklaget tydeligere både overfor Sofie og Trond Giske, sier nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

Tror ikke sitat ble fabrikkert

I evalueringsrapporten heter det samtidig at VG ikke har funnet grunnlag for å konkludere med at VGs reporter i saken, Lars Joakim Skarvøy, bevisst har fabrikkert et utsagn fra Sofies side.

«Kontakten mellom journalisten og Sofie bærer nærmest preg av at hun gir opp å formidle den versjonen hun ønsker å stå inne for, noe som er alvorlig nok i seg selv og understøtter at hun har følt seg presset», skriver VG i en pressemelding.

– Vi mener det har vært utsatt for et press, vi mener det har blitt stilt ledende spørsmål og ikke blitt behandlet på en god måte. Det har vi beklaget, også overfor Sofie, sier Håndlykken.

Les hele evalueringsrapporten her

VGs styreleder Torry Pedersen opplyser at saken ikke vil få konsekvenser for VGs sjefredaktør.

– Det er en del av redaktørrollens egenart og kontinuerlig eksponere ferskvare for, i VGs tilfelle, millioner av lesere hver dag. Da vil det av og til bli begått feil. Blir det begått, må de rettes og beklages. Det er ingenting i redaktør Steiro utøvelse av redaktørrollen i VG, som viser at han ikke er seg dette ansvar særdeles bevisst, sier Pedersen.

– Burde ikke vært publisert

Styrelederen sier at Steiros avgang ikke ville vært en «proporsjonal» konsekvens.

På spørsmål fra pressen svarer Pedersen at avgjørelsen om å beholde Steiro ble tatt av et enstemmig styre.

– VG har gjort feil, VG har fått kritikk og VG har beklaget. Den beklagelsen står jeg ved i dag, sier Steiro.

– Rapporten konstaterer at vi har gjort feil og som redaktør er det mitt ansvar. Rapporten sier at jeg har gjort personlige feil. Jeg tar den kritikken som rettes mot meg på dypeste alvor. Artikkelen burde ikke vært publisert, og den burde vært beklaget tidligere, fortsetter han.

Sjefredaktøren sier at han er sikker på at publikums tillit kan gjenvinnes gjennom fremtidig journalistikk.

På spørsmål fra pressen svarer nyhetsredaktør Håndlykken at Lars Joakim Skarvøy nå tar seks måneders lønnet permisjon fra VG.

21. februar publiserte VG en artikkel som omhandlet en video av Trond Giske. Det seks sekunder korte klippet viste at Ap-politikeren danset med en kvinne. Hendelsen fant sted før klokken 0200 natt til søndag 17. februar.

VG har i ettertid fått kritikk for artikkelen, og 27. februar beklaget VG dekningen. Onsdag i forrige uke sa kvinnen i videoen til TV 2 at hun opplever at saken kom feil ut. Hun rettet sterk kritikk mot VG.

I slutten av februar starten VG en intern evaluering av saken. Etter TV 2s sak bestilte Torry Pedersen en evaluering som skulle offentliggjøres. Evalueringen har vært ledet av nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken. Ansvarlig redaktør Gard Steiro har ikke vært involvert i evaluering ettersom hans rolle også har vært gjennomgått.

Publisert: 27.03.19 kl. 20:53