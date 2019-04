Kioskran og skyting i Oslo

Politiet jakter en gjerningsmann etter meldinger om ran av en kiosk og pistolskyting i Oslo.

Oppdatert nå nettopp







Politiet i Oslo rykket søndag formiddag ut til melding om ran av 7-eleven i Hegdehaugsveien.

Like etter fikk politiet meldinger om at en person skal ha løsnet skudd med en pistol i Grønnegata. Dette er like ved åstedet til ranet, og politiet setter de to hendelsene i sammenheng.

– Vi fikk melding fra 7-eleven klokken 10.35 om at de hadde blitt utsatt for et ran, der en person truet med pistol og tok penger fra kassa. Han forsvant ut av kiosken, og få minutter senere fikk vi melding om at det var blitt løsnet et skudd i Grønnegata. Beskrivelsen vi har fått fra vitner begge stedene er veldig like, og dette gjør at vi setter hendelsene i sammenheng, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet til VG.

RANET: 7-eleven i Hegdehaugsveien ble ranet søndag formiddag. Like etter ble det løsnet skudd i nærheten. Foto: Sofie Fraser/VG

Jakter gjerningsmann

Politiet jakter nå en gjerningsmann med følgende beskrivelser: Cirka 190 cm, langt mørkebrunt hår og skjegg, grå genser med mønster, lys i huden og med østlandsdialekt.

Pedersen forteller til VG at én mann er anholdt, men at det foreløpig er snakk om en rutinemessig anholdelse.

– Om han vil få status som mistenkt senere er foreløpig uklart, men han passer til beskrivelsen. Det er for tidlig å konkludere med om det er rett mann eller ikke. Vi går uansett fortsatt videre med søket ute, sier han.

Han forteller videre at ingen har blitt fysisk skadet, hverken i forbindelse med ranet eller skuddløsningen.

Politiet har også funnet en pistolhylse på stedet hvor skuddet skal ha blitt løsnet.

Politiet har ingen opplysninger om at flere personer er innblandet.

Saken oppdateres.

Publisert: 07.04.19 kl. 11:05 Oppdatert: 07.04.19 kl. 11:25