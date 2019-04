VIL ENDRE ABORTLOVEN: AUFs Marta Hofsøy, helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol og Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen. Foto: Trond Solberg / VG

Gir ikke opp kampen for å endre abortloven

FOLKETS HUS (VG) Redaksjonskomiteen for kvinnehelse i Arbeiderpartiet går ikke inn for å skrote abortnemdene, men et mindretall har tatt ut dissens. Dette betyr full kampvotering om abort lørdag.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er en av AUFs viktigste saker. Vi ønsket veldig gjerne å finne fram til et kompromiss og jobbet med å finne sammen, men det er en uenighet i salen, sier Marta Hofsøy i AUF til VG.

Hun er en av de tre som har tatt ut dissens om abortloven. Åtte medlemmer, et flertall av komiteen, går ikke inn for endringer i abortloven: De vil ikke skrote nemdene og gi norske kvinner selvbestemmelse frem til uke 18.

Men redaksjonskomiteen splittet: Et mindretall bestående av Hofsøy, Marte Mjøs Persen og Aps helsetopp Ingvild Kjerkol , stiller seg fremdeles bak en formuleringen om å utrede å fjerne abortnemdene.

les også Aps helsetopp: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

Har håp om støtte

Flere lokallag og AUF ønsker å fjerne abortnemndene og gi norske kvinner selvbestemmelse frem til uke 18.

Kjerkol kastet seg inn i kampen om abort-loven på fredag. Og hun gir den ikke opp. Hun har håp om støtte fra landsmøtesalen under kampvoteringen.

– Det er også bevegelse i flertallsinnstillingen, der man ønsker å gjennomgå hvordan nemndene fungerer. Så det er ikke noe bankende hjerte for nemndene i Ap. Men de vil gjøre det innenfor dagens lovverk påpeker hun.

Flertallet har innstilt på dette forslaget:

«Arbeiderpartiet ønsker ikke å endre abortloven, men vil vurdere forbedringer innenfor dagens lov for å styrke kvinnens situasjon ved senaborter, herunder kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem»

– Kamp for kvinners selvbestemmelse

Det er Marte Mjøs Persen som skal fremme de tre kvinnenes sak for landsmøtesalen, og prøve å overbevise delegatene. Hun er klar på at det er viktig å kjempe for en endring.

les også Abortkamp i Ap splitter de rødgrønne

– For meg er ikke dette et spørsmål om abortloven, men en kamp for kvinners selvbestemmelse. Vi har nemnder i dag der nesten 100 prosent av de som møter får innvilget abort, men de må sitte på gangen mens det vurderes om de skal få det, sier hun.

– Det er ydmykende og nedverdigende. Vi vil at de skal slippe den belastningen Jeg mener veldig sterkt at som kvinne har jeg ikke noe dårligere moralsk kompass enn en lege i en nemnd.

Partileder Jonas Gahr Støre vil ikke endre loven – noe han fastslo fra talerstolen på landsmøtet fredag ettermiddag.

– Jeg er imot å endre abortloven. Det viktigste vi kan gjøre for å få aborttallene ned, det er ikke å tukle med abortloven, men å sørge for færre uønskede svangerskap, sa han.

Publisert: 06.04.19 kl. 14:44 Oppdatert: 06.04.19 kl. 15:26