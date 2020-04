VELKOMMEN TILBAKE: Fungerende daglig leder Kim-André Opsahl (32) i Heia Fus barnehage i Lier, gleder seg til å ønske barna velkommen tilbake i barnehagen kommende uke. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Barnehage gjør seg klar: Færre barn i gruppene og faste voksne

LIERSKOGEN (VG) Færre barn i hver gruppe og faste voksne til hver barnegruppe. Det er to av hovedtiltakene når Heia Fus barnehage gjenåpner mandag.

Kim-André Opsahl (32) er enten i møter eller i telefonen. Den fungerende barnehagestyreren i Lier-barnehagen bruker denne uken på å forberede gjenåpningen kommende uke. Han er en av 96.700 barnehageansatte som onsdag venter på regjeringens nasjonale veileder for hvordan de skal takle smittevernet.

Kim-André og kollegene skal sette byråkrater, smitteverneksperter og politikeres skriftlige kjøreregler ut i livet, ut i sandkassene og ut på stellebordene.

Til uken skal over 275.000 barnehagebarn kunne komme tilbake til barnehagene.

– Vi forbereder oss på åpning, og kartlegger alle barna, ringer rundt til alle foreldrene for å finne ut hvor mange barn som kommer fra første dag av, beskriver Opsahl.

Noen få av dem har allerede gitt beskjed om at de velger å vente på innholdet i veilederen fra sentralt hold, før de bestemmer seg om de vil komme med barna tilbake til barnehagen.

STRENGT STENGT: Strenge plakater gir beskjed om at det ikke bare er å dure inn i barnehagen på Lierskogen. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Noen foreldre har hjemmekontor, og noen av dem velger å ha barnet kortere dager i barnehagen. Innenfor barnehageporten i Lier, må barna belage seg på noe færre lekekamerater enn vanlig i sin gruppe.

– Fra før har vi en ettårsavdeling, en toårsavdeling, og ​to avdelinger for større barn. Vi vet at vi nå må dele våre avdelinger i mindre grupper, og det planlegger vi for nå. Vi skal ha mye utetid, utegrupper, og planlegger å bruke et skogsområde til ​en av gruppene. Vi deler barna inn i så små grupper som er mulig organisatorisk sett, sier Opsahl.

Utfordrende

– Blir det en utfordring å holde gruppene atskilt fra hverandre?

– Vi voksne er jo rundt barna for å være der for dem. Vi skal gi barna trøst og omsorg når de trenger det. Jo mindre grupper vi har, jo lettere er det å hindre eventuell smittespredning. Men i forhold til målet om å ha en viss avstand mellom barna og de voksne, kan det bli utfordrende, sier Kim-André Opsahl.

DAGLIG LEDER: Kim-André Opsahl har jobbet i Heia Fus Barnehage i ti år, og er klar for å skjerpe smitteverntiltak og endre gruppeinndeling når barnehagen gjenåpner til uken. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Han skryter imidlertid både av barnehageeier FUS og Lier kommune, og føler seg sikker på at det blir en trygg oppstart.

– Vi må ta de smittevernhensynene som vi kan. Men først og fremst må barna ha det bra her. De skal få et fang å sitte på, de skal få trøst og omsorg hvis de trenger det, og de skal få noen å leke med. Men vi må sørge for å ha dem i faste grupper, slik at det blir de samme som møter hverandre hver dag for å hindre smittespredning.

Tar imot barna ute

– Hva med henting og levering? Kan det bli opphopning og smitterisiko da?

– I beredskapsbarnehagen nå hentes- og leveres barna ute. Vi voksne kommer ut og tar imot eller leverer de barna vi har ansvaret for. Det kommer vi til å fortsette med.

– Vil dere fjerne leker som barn «smaker» på?

– Vi har fjernet en god del leker allerede. Det er også vasket en god del leker, så vi begrenser antall leker. Og vi beholder leker som er lette å rengjøre. Hygiene har alltid vært viktig for oss, nå blir dette enda strengere både med hensyn til vask av leker, overflater og hender.

Diskuterte munnbind

– Hvordan kan dere ansatte verne dere mot smitte?

– Vi skal ha faste voksne på faste barn, så blir det mye bruk av engangsutstyr, hansker, stelle-laken, klesbeskyttelse osv. Når vi skal skifte bleie, blir det hyppig vasking både før og etter bleieskift. I tillegg er vi strenge på egen håndhygiene og folk blir hjemme hvis de er syke.

– Har dere vurdert munnbind for ansatte?

– Vi har diskutert det i beredskapsgruppen og i personalet. Men vi har vurdert det dit hen at vi mister veldig mye kontakt med barna ved å bruke munnbind. Over halve ansiktet blir skjult. Derfor har vi besluttet å ikke bruke munnbind, men heller gjøre andre ting som beskytter oss, for eksempel ikke ta hendene opp mot ansiktet, men verne seg selv der man vanligvis tar på ting og er i lek. Men vi skal være der for barna og være trygge og omsorgsfulle voksne for dem, forsikrer Opsahl.

Publisert: 15.04.20 kl. 15:04 Oppdatert: 15.04.20 kl. 15:35

