ENDRER REGLER: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland endrer konkursreglene. Foto: Tore Kristiansen

Mæland: Regjeringen vil endre konkursregler

Regjeringen foreslår nå å endre reglene for gjeldsforhandling. Det skal hjelpe levedyktige bedrifter som nå rammes hardt av inntektssvikt.

Oppdatert nå nettopp

– Vi vil gjøre det enklere å redde bedrifter som nå er kommet i fare for å gå konkurs, og slik redde viktige arbeidsplasser. Derfor fremmer vi dette forslaget om å sikre mer effektive gjeldsforhandlingsregler, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), i forbindelse med endringen.

​– Hvorfor foretar dere denne endringen nå?

​– Grunnen til at vi gjør dette akkurat nå er for å forhindre det vi tror kommer til å skje, nemlig at mange bedrifter vil gå unødvendig konkurs. Og dette er i utgangspunktet levedyktige bedrifter som på grunn av corona har fått problemer, sier Mæland til VG.

I følge justis- og beredskapsministeren har denne endringen vært etterspurt og nå mener hun at situasjonen er aktualisert og setter derfor dette i gang umiddelbart.

– Mye mer praktisk verktøy

– Hva innebærer endringene?

– Dagens regelverk er lite brukt, fordi det ikke er hensiktmessig. Den nye loven betyr at man kan starte forhandlinger på et tidligere tidspunkt før «kassa er tom», sier Mæland.

Det betyr at man får flere virkemidler og får hurtigere på plass en gjeldsordning og derved lettere får på plass en tvungen akkord, fordi det ikke lenger stilles krav om kvalifisert flertall slik det er i dag, ifølge Mæland

– Vi tror dette blir et mye mer praktisk verktøy og bidra til at levedyktige bedrifter og arbeidsplasser kan leve, sier hun til VG.

Ifølge departementet åpnes det i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten.

Regjeringen foreslår derfor en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler.

Dette er endringene

* Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når

skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.

* Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.

* Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.

* Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.

* Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.

* Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Publisert: 15.04.20 kl. 11:20 Oppdatert: 15.04.20 kl. 11:47

Fra andre aviser