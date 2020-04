VIL HA STØRRE AKTIVITET: Bent Høie sier at han nå gir sykehusene i oppdrag å gå mer over til normal drift. Foto: Ole Berg-Rusten

Helseministeren sier at sykehusene skal tilbake til normal drift

Helseminister Bent Høie sier til NRK at sykehusene nå skal tilbake normal drift, samtidig som coronaberedskapen skal opprettholdes. Over 250.000 pasienter har fått timene sine satt på vent.

– Nå har sykehusene laget gode planer for en nødssituasjon med tilstrekkelig intensivkapasitet. Sykehusene skal opprettholde beredskapen, men jeg vil nå gi sykehusene i oppdrag å gå over til mer normal drift der det er mulig, sier helseminister Bent Høie til NRK.

Ifølge VGs kartlegging av alle sykehus har over 250.000 pasienter fått sine sykehusavtaler utsatt de siste ukene. Flere av helseforetakene forklarer at mange av avtalene er utsatt av pasienten selv. Av Helse Møre og Romsdals 11.300 utsatte avtaler, var 2800 av dem utsatt av pasientene selv.

Helse Bergen har flest utsatte avtaler, totalt 30.000. Det er gjort for «å kunne prioritere de sykeste og behandle coronasmittede pasienter på en god måte» sier direktør ved Haukeland universitetssjukehus Eivind Hansen.

Til NRK sier Høie at det vil ha store helsemessige konsekvenser for andre pasienter hvis ikke sykehusene åpner for normal drift nå.

– Der har vært riktig å skyve på dem for å bygge opp beredskap, men nå er vi i en mer oversiktlig situasjon og da kan vi ikke skyve på pasienter som også trenger nødvendig hjelp, og som kan få helsekonsekvenser, sier Høie.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til kanalen at de sykehusene så vidt han bekjent er i full gang med å ta opp igjen den planlagte aktiviteten.

– Det er fortsatt utfordrende, fordi sykehusene skal ha beredskap for coronapasienter, egne sløyfer inn i sykehuset for de dette kan være en problemstilling for, og man skal ha beredskap for intensivkapasitet, men meg bekjent er man i full gang med å ta opp igjen planlagt aktivitet, sier Nakstad.

Han sa onsdag til VG at han tror det vil være mulig å ta igjen etterslepet på utsatte avtaler «over tid» dersom vi fortsetter å ha få coronapasienter innlagt på sykehusene.

Torsdag morgen er 195 pasienter innlagt på norske sykehus med coronasmitte, viser VGs oversikt.

Publisert: 16.04.20 kl. 09:44

