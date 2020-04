TOMT: Daglig leder Martin Letzter i Hemsedal Skistar skulle hatt tusenvis av påskegjester den første lørdagen i påsken. I stedet var han ensom i det store skianlegget. Foto: Gisle Oddstad

Hemsedal uten skiturister – Det er veldig spesielt

HEMSEDAL (VG) I disse bakkene skulle 7000 påsketurister stått på ski lørdag. Men i skianlegget i Hemsedal er det helt stille.

– Det er veldig spesielt å stå her. Særlig når forholdene er så fine.

Daglig leder Martin Letzter i Hemsedal Skistar står alene midt i skianlegget i Hemsedal og kikker opp på fjellene rundt seg.

Klokken er straks halv elleve på formiddagen den første lørdagen i påsken, og over Letzter skinner solen fra en knallblå himmel. Tidligere i uken kom det nysnø, som pudrer seg over skoene hans.

Men T-krokene som henger over bakken har stått stille i over tre uker, helt siden stoppknappen på heisen ble trykket inn torsdag 12. mars. Det eneste du kan høre midt ute på plassen, foran inngangen til skiheisene, restaurantene og serveringsstedene, er duren av en og annen bil som suser forbi nede på riksveien.

– Hvor mange mennesker ville normalt vært her i dag?

– Et sted mellom 6000 og 7000 mennesker inne i skianlegget, pluss et par tusen til som hadde vært ute og gått topptur, langrennstur eller koset seg på hytta.

Foto: Gisle Oddstad, VG

Han kikker rundt seg.

– Så vi hadde gått fra en befolkning på 2500 innbyggere til nærmere 15.000 mennesker i dalen i dag. De største dagene i påsken, fra torsdag til søndag neste uke kan det være opptil 25.000 mennesker her. Og det er jo nettopp det som er grunnen til at myndighetene har bestemt at vi måtte stenge.

– Hva tenker du når du står her nå?

– Det er klart at det er veldig trist. Vi lever jo for at folk skal få fantastiske ski- og fjellopplevelser. Men vi støtter myndighetenes og kommunens avgjørelse helt og fullt. Helse og sikkerhet må komme først.

Den svenske skientusiasten, som i 2017 flyttet fra Sverige til Hemsedal for å ta over lederstolen i Hemsedal Skistar, tar seg en runde rundt på det øde anlegget.

Letzter peker på en åpen plass til venstre for skiheisene.

– Her skulle det vært en stor afterski-arena med en stor scene. Folk skulle hørt på musikk og koset seg. Kanskje hatt en øl eller boblende prosecco i glasset.

STILLE: Rundt 300 mennesker er permitterte fra jobbene sine på Hemsedal skianlegg. Foto: Gisle Oddstad, VG

Like bak den åpne plassen der scenen skulle stått, ligger kontoret hans. Det var der han satt da han 12. mars fikk en telefon om at han var innkalt til et møte med kommunelegen. Beskjeden på møtet var klar: På grunn av corona-smitten måtte alle spisesteder, hoteller og skianlegget stenge.

Det ble en vanskelig beskjed å videreformidle til de ansatte.

–Det er klart at folk er veldig skuffet og preget. Da vi sto opp og gikk på jobb den morgenen, var det ingen som hadde forestilt seg at vi noen timer senere måtte stenge ned hele anlegget, og at sesongen plutselig skulle ta slutt. Samtidig har vi har stor tillit til myndighetene og kommunen her, som vi samarbeider godt med.

Vinterturistselskapet Skistar driver i tillegg til skianlegget her i Hemsedal også skianlegget på Trysil. I tillegg eier Skistar tre skianlegg i Sverige og ett i Østerrike. Selskapet har til sammen en årlig omsetning på 2,5 milliarder svenske kroner, forteller Letzter.

Foto: Gisle Oddstad, VG

Siden Skistar AB er et aksjeselskap, ønsker ikke Letzter å gå ut med konkrete tall på hvor mye penger de taper på å holde skianlegget i Hemsedal stengt i påsken.

– Det er snakk om store summer. Men det viktigste er ikke hva Skistar taper. Vi er en hjørnesteinsbedrift, og skianlegget er grunnen til at folk kommer hit. Hver heiskortkrone vi mister, utgjør kanskje ni-ti kroner i form av andre inntekter for destinasjonen. Det gjelder alt ifra restauranter til folk som skulle handlet sportsartikler, klær, mat, drikke ski, gått på skiskole og bodd på hotell. For hele destinasjonen, altså medregnet alle bedriftene som lever på turismen, har vi regnet at vi i påsken taper rundt 250 millioner kroner.

Han har stanset ved innkjørselen til skianlegget. En rød skibuss som går i skytteltrafikk snirkler seg oppover fjellsiden.

STENGT: I skianlegget i Hemsedal står alt slik det gjorde da anlegget ble stengt 12. mars. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Den går et par ganger i timen fordi da kommer folk seg ganske høyt opp. Lokale folk tar på feller og går på skitur.

– Har du sett noen tilreisende hyttegjester siste dagene?

Letzter rister på hodet.

– Det har vi faktisk ikke sett. Etter debatten som kom etter de første dagene med advarsler valgte folk å stille opp på dugnaden ved å reise hjem, og det er vi takknemlige for. Men det er jo trist. Vi ønsker hyttefolket hjertelig velkommen tilbake så raskt dette er over.

BAKKEN FOR SEG SELV: En og annen entusiast tar beina fatt og går bakken opp på felleski. Foto: Gisle Oddstad, VG

På kjøretur

Fra Skarsnuten fjellandsby, som ligger tusen meter over havet, er det panoramautsikt over Hemsedal.

Klokken 13.00 lørdag står en bil som ikke har laget hjulspor i snøen på en stund ensom på parkeringsplassen til Skarsnuten hotell. Den eneste lyden som kan høres når man kikker ut over Hemsedal mellom hotellbygningene er summingen av et vifteanlegg.

Mens VG står parkert utenfor hotellet kommer en bil kjørende. I den sitter Morten Jensen (34) og samboeren Line Pedersen (38). Begge er fra Ålborg i Danmark, men bor og jobber i Hemsedal.

I BILEN: Morten Jensen og samboeren Line Pedersen tok seg en kjøretur opp til Skarsnuten fjellandsby lørdag. Foto: Gisle Oddstad

Nå er begge permitterte.

– Jeg jobber vanligvis som vaktmester for hyttene her oppe. Nå ville jeg bare ta meg en kjøretur i området og se at alt var i orden, forteller Jensen.

– Har du sett noen hyttefolk eller andre her oppe?

– Ikke et eneste menneske. Og det er bra, for folk skal ikke være her nå. Den første gangen regjeringen oppfordret folk om å holde seg hjemme var det mange som ikke brydde seg, og hyttene og butikkene var fulle av folk. Men etter at forbudet kom har folk holdt seg hjemme, sier han.

Pedersen jobber til vanlig i resepsjonen ved skianlegget.

– Det er så rart å være her. Nå skulle det vært mennesker overalt. Jeg har samme følelsen nå som jeg får når skisenteret stenger ned i mai. Det er liksom helt tomt her, sier Pedersen.

– Mister påskefølelsen

I en av grillhyttene nedenfor skianlegget har to barnefamilier tent opp bålpannen og funnet frem pølser og kanelboller.

– Det er veldig stille. Man mister nesten påskefølelsen. Men samtidig føler vi oss jo heldige som er her, og ikke i byen, sier Ingrid Dokk (37).

HJEMMEPÅSKE: F.v Kalle Hägglund, Therese Wallin, Ludvik (2,5), Fredrik Blom, Ingrid Dokk og Henrik (1,5) i påskesola i Hemsedal. Foto: Gisle Oddstad

Dokks samboer Fredrik Blom (42) sitter og ser rett opp på arbeidsplassen sin. De siste to ukene har han vært permittert fra jobben i skianlegget.

– Det er spesielt å se at det er helt tomt. Når man jobber innen turistbransjen blir det liksom helt feil at det ikke er folk her nå, særlig når forholdene er så bra. Så ja, situasjonen er spesiell, sier han.

Dokk jobber i kommunal barnehage, og er i full jobb siden barn av foreldre med samfunnskritiske stillinger fortsatt går i barnehage.

– En av oss må uansett være hjemme med ham her, sier hun og kikker på sønnen Henrik (1,5).

– Men hadde Fredrik vært i jobb, så hadde vi jo byttet på det.

GOD PLASS: Therese Wallin og sønnen Ludvik (2,5) og Ingrid Dokk og sønnen Henrik (1,5) leker ved siden av det stengte alpinanlegget. Foto: Gisle Oddstad

Samboerparet Kalle Hägglund (37) og Therese Wallin (34) er begge delvis permitterte. Hägglund jobber som fotograf for Destinasjon Hemsedal i tillegg til å være frilanser, og Wallin som skilærer.

– Det er stort sett corona-krisen vi snakker om. Man opplever jo flere former for uro nå. Det handler ikke bare om hvordan det går med oss, men hvordan det går med alt i samfunnet. Vi er personlig påvirket, ja. Men hvordan blir andre folks økonomi? Når det åpner her i november, kommer det da til å være halvparten så mange gjester eller 90 prosent gjester? Det er det som er skummelt. Og selvfølgelig om mange blir syke. Det er jo disse store spørsmålene man tenker mest på, sier Hägglund.

MATPAUSE: F.h: Pierre Ruda, Christian Westmark, Dag Lindskog og Tobbe Green i Hemsedal sentrum. To av de fire kameratene er permitterte som følge av corona-krisen. Foto: Gisle Oddstad

– Bra at folk kommer seg ut

I Hemsedal sentrum lyser noen fargerike sportsjakker opp den ellers nesten folketomme gaten. Kameratene Pierre, Christian, Dag og Tobbe sitter på noen paller i solen og spiser medbrakt mat. Alle er svenske, men de bor og jobber på henholdsvis Jessheim og Eidsvoll.

Kameratene har brukt lørdagen til å gå på topptur til Storebottskarvet. De understreker at de bare er på dagstur.

– Vi startet å kjøre klokken halv syv i dag tidlig. Nå er vi på vei hjem, forteller Tobbe.

– Det var både barnefamilier, unge og gamle på fjellet. Jeg synes det er bra at folk kommer seg litt ut, sier Christian.

Hadde ikke corona-krisen kommet, hadde tre av dem dratt hjem til Sverige i påsken.

– Men da måtte vi i 14 dagers karantene når vi kom hjem, så det går ikke, sier Dag.

Christian er den eneste av kameratene som ikke pleier å reise hjem i påsken.

Hvorfor ikke?

– Jeg har hytte på Ringebu, så jeg er alltid i Norge i påsken. Men det blir ikke noe hyttepåske i år.

