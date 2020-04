GRANSKENDE BLIKK: Statsminister Erna Solberg møtte de som står i førstelinjen i corona-kampen da hun besøkte virusmottaket på Oslo universitetssykehus i slutten av februar. Foto: Hallgeir Vågenes

Slik vil regjeringen granske Norges corona-håndtering

Regjeringen vil granske sin egen innsats under corona-krisen. De andre partiene på Stortinget er bedt om råd.

Nå nettopp

Statsminister Erna Solberg ba onsdag de andre partiene om innspill til en ny corona-kommisjon. Den skal se nærmere på både beredskapen og regjeringens håndtering. TV2 meldte først om saken.

– For regjeringen er det grunnleggende at alle store beredskapshendelser skal evalueres og læres av, sier Erna Solberg (H), via Eirin Larsen ved Statsministerens kontor, til VG.

Tirsdag lettet Norge på noen av de mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Nedstengningen blir dyr. Stortinget skal blant annet bruke opptil 20 milliarder kroner i måneden på kontantstøtte til bedrifter.

Solberg sier til VG at regjeringens hovedfokus nå er å håndtere pandemien. Det betyr at det ennå ikke er helt klart hvor lenge og hvordan en slik kommisjon skal arbeide. Det kan skje i ulike faser.

– Vi har ikke tatt stilling til hvem som skal lede og delta i kommisjonen ennå, men har bedt om innspill til også det fra Stortinget. Utgangspunktet er at det må være fagfolk med kunnskap og kompetanse på de ulike delene av beredskap og smittevern. Regjeringen skal også jobbe videre med å sortere en god ekspertgruppe, sier Solberg.

Ap ba om granskning

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk onsdag ut i Klassekampen og ba om en grundig evaluering når krisen er over.

– Arbeiderpartiet har bedt om en gransking av hvordan Norge var forberedt på å møte en pandemi og erfaringer med håndteringen av corona-krisen, og ønsker derfor velkommen at regjeringen nå vil sette ned en slik granskingskommisjon, skriver Jonas Gahr Støre i en tekstmelding.

Han har i et intervju i VG tidligere varslet at gjenoppbygningen etter krisen blir den mest omfattende i etterkrigsgenerasjonens levetid.

TENKER: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte VG til et større intervju i slutten av mars og var da tydelig på at gjenoppbyggingen av Norge vil ta tid etter krisen. Foto: Krister Sørbø

– Det er nødvendig å trekke lærdommer av både beredskap og kapasitet i møte med smittsomme sykdommer. Corona-viruset vil utfordre oss i lang tid framover og Norge kan måtte håndtere liknende situasjoner igjen. Vi ser fram til å se regjeringens forslag til mandat og sammensetting av kommisjonen og vil gi våre innspill til begge deler, skriver Støre.

Ikke økonomi og arbeidsliv

Partiene på Stortinget er bedt om innspill på folk og mandat, og skal etter planen levere dette innen fredag.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet sier i en tekstmelding at de vil gi klare råd til regjeringen.

– Sp kommer både til å foreslå navn på personer vi mener bør sitte i et slikt utvalg og gi synspunkter på mandatet, skriver hun til VG.

Pengebruken på næringsliv og arbeidsliv skal foreløpig holdes utenfor granskningen, om Solberg får det som hun vil. Hun vil at granskerne skal se mest på beredskapen og selve corona-håndteringen.

Men Solberg vil også gi granskerne frihet til å inkludere det de finner relevant. Håpet er at kommisjonen får et bredt mandat.

– I tillegg har jeg også informert Stortinget at tiltakene innen økonomi og arbeidsliv ikke inngår i denne kommisjonens arbeid. Det vil det lages et eget forskningsløp for, som også skal analysere og gi en faglig vurdering på hva som skjedde under finanskrisen, oljeprisfallet, og sammenligne det med det som skjer nå, sier Solberg.

– Regjeringen legger opp til at det forskningsprogrammet vil bli skissert i RNB (Revidert Nasjonalbudsjett journ.anm), opplyser hun til VG.

Publisert: 08.04.20 kl. 21:49

