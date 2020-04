AVLYSER EKSAMEN: Kunnskapsminister Guri Melby og Kunnskapsdepartementet har bestemt å avlyse eksamener på videregående skole. Foto: Terje Pedersen

Avlyser muntlig eksamen i videregående skole

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

– For elevene i videregående blir det viktigste at de får en grundig standpunktvurdering og at de får et vitnemål. Nå kan læreren og elevene bruke tiden godt frem til sommerferien for å forbedre standpunktkarakterer, sier Melby på en pressekonferanse og legger til at det ikke er sommerferie ennå.

Hovedgrunnen til å avlyse de ikke-skriftlige er å legge bedre til rette for gjennomføring av privatisteksamen denne våren.

– Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistene kommer seg videre, og ikke må sette livet på vent ett år. Jeg er opptatt av at alle skal ha likest mulig utgangspunkt for å søke seg til høyere utdanning. Da er det viktig at alle fylkeskommuner sørger for at de som hadde planlagt å ta privatisteksamen får gjort nettopp det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H).

FORNØYD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøyd med at fylkeskommunene skal sette inn alt for å gjennomføre privatisteksamen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen, opplyser Kunnskapsdepartementet. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

– Privatistene utgjør ca. 40.000 mennesker og planen er at alle dem skal få lov å ta eksamen. Grunnen til at vi prioriteter privatister fremfor muntlige, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er fordi privatistene trenger eksamen for å få et vitnemål for å komme seg videre i utdanningsløpet sitt, sier Melby på pressekonferansen.

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen laget en smittevernveileder for privatisteksamen.

Får vitnemål med standpunktkarakterer

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke skriver kunnskapsdepartementet

- Jeg vet at mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen i år. For å gi både dem og lærerne tid til det viktigste, mener jeg det er en riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenene i videregående skole. Jeg vil oppfordre til å utnytte tiden godt helt frem til sommerferien, slik at elevene får tid til å ta igjen det de har mistet i vår, sier Melby.

