STENGT: Innbyggerne på øya Værøy må i 14 dagers karantene hvis de har vært utenom kommunen. For de som ikke bor på øya, gis det kun tillatelse til å komme ved spesielle tilfeller. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Får reaksjoner etter at rådmann forlot øya: – Kritikkverdig

Til tross for strenge coronatiltak på Værøy, forlot rådmannen kommunen torsdag.

– Det stemmer at jeg har reist, men jeg er ikke på ferie, sier rådmann Siw Bankerud i Værøy kommune, til Avisa Nordland.

Da coronaviruset lammet Norge, kom Værøy kommune med noen av landets strengeste coronavirus-regler for å hindre spredning. Til tross for dette fant rådmann Bankerud ut at hun måtte hjem til sin syke mor – langt unna øysamfunnet.

Har sendt skriftlig melding om bekymring

– Det er ikke noe utreiseforbud, og gjeldende karantenebestemmelser på tidspunktet for innreise vil gjelde alle som omfattes av bestemmelsene, skriver Bankerud i en sms til VG.

Rådmannen sier reisen ble funnet nødvendig, og at returen til Værøy vil skje etter planen, til tross for reaksjoner fra lokalpolitikere i kommunen.

Blant de kritiske røstene er Eskild Persen fra Senterpartiet på Værøy.

– Jeg er rett og slett målløs. Dette er den største krisen vi har i norsk, moderne tid, og så reiser rådmannen bort fra øya for å ha hjemmekontor, eller hva det er hun skal gjøre. Dette er ikke akseptabelt, sier han til Avisa Nordland.

– Å reise fra kommunen du er rådmann i midt i den krisen som er nå, syns jeg ikke noe om. Hele saksgangen her er kritikkverdig, sier han til VG.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva han mener med dette, men viser til gruppeleder i Felleslista for Værøy, Rita Adolfsen.

– Vi har ytret vår bekymring skriftlig til ordfører og andre medlemmer i kommunestyret, sier Adolfsen, før hun legger til at hun ikke vil gå inn på hva de har ytret bekymring for.

– Full tillit

Leder i kriseteamet på Værøy og ordfører i kommunen, Susan Berg Kristiansen, sier til VG at den lokale forskriften ikke gir et forbud mot å forlate øya.

– Værøy kommune følger de nasjonale rådene, og har etablert hjemmekontor for sine ansatte. Møter blir gjennomført digitalt.

Hun bekrefter at gruppelederne har mottatt en henvendelse fra opposisjonen.

– I går hadde partiene i posisjon gruppemøte digitalt. Det svaret som ble gitt fra gruppelederne var at posisjonen hadde full tillit til kriseledelsen i kommunen og anså beredskapen som ivaretatt.

Hun sier videre de ikke vil gjøre noe, til tross for reaksjonene fra opposisjonen.

– Vi ser ingen grunn til å reagere, da rådmannen vil returnere som planlagt.

