HARDT RAMMET: Metodisthjemmet ligger like ved Ulriken i Bergen. Nå er mange av beboerne flyttet til spesialavdelinger for coronasmittede. Foto: Tor Høvik

På dette sykehjemmet har det vært 11 coronadødsfall

På Metodisthjemmet i Bergen har rundt en fjerdedel av beboerne dødd av coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Siden gårsdagen er det registrert tre nye dødsfall blant beboerne på Metodisthjemmet. En av dem døde på Haraldsplass diakonale sykehjem. Den andre døde på coronaklinikken på Bergen Helsehus. Den siste døde på covid-19-avdelingen på Fyllingsdalen sykehjem.

Med dette har 11 coronasmittede av de 46 beboerne på Metodisthjemmet dødd. Dette er over halvparten av alle coronadødsfallene på Bergens sykehjem.

Antall beboere halvert

– Dessverre er dødeligheten høy blant sykehjemsbeboere dersom de blir smittet med coronavirus. Underliggende sykdommer gjør at de er ekstra utsatt for alvorlige forløp av covid-19, sier etatsdirektør i Etat for sykehjem, Anita Wøbbekind Johansen.

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen på Metodisthjemmet, og 12 av de smittede beboerne er flyttet til spesialavdelinger for covid-19. Sammen med Metodisthjemmet har vi nå kontroll over smitte-situasjonen på sykehjemmet. Det er for øyeblikket en halvering av antall beboere på sykehjemmet, og bare to gjenværende beboere er smittet. Det er ikke kommet flere smittede ved Metodisthjemmet, fortsetter hun.

Bekymringsmelding

Tidligere torsdag ble det kjent at fylkesmannen har åpnet tilsyn med Metodisthjemmet etter en bekymringsmelding.

– Det har vært et alvorlig utbrudd av coronavirus der. Vi ønsker å se at virksomheten drives slik at alle pasienter, både smittede og ikke smittede, blir ivaretatt, sier fylkeslege Helga Arianson til Bergensavisen.

Tidligere har VG skrevet av over halvparten av alle coronadødsfallene i Norge har skjedd på institusjoner som sykehjem. Da sa lederen for Metodisthjemmet at rundt halvparten av beboerne var smittet.

– Nå bruker vi smittevernutstyr hele tiden fordi beboerne hos oss er satt i karantene. Dette er hovedprioritet hos oss, sa Karianne Fedøy Magnussen til VG.

Torsdag viser Fedøy Magnusen til Etat for sykehjem for svar om coronasituasjonen på sykehjemmet.

– Metodisthjemmet som organisasjon og jeg som institusjonsleder retter alt vårt fokus mot beboere, ansatte og pårørende, skriver hun i en SMS til VG.

Sykehjemmene hardt rammet

I dag er det registrert 115 av landets 193 døde av coronaviruset på institusjoner som sykehjem.

I Bergen har de opprettet en egen coronaklinikk på Bergen helsehus. I tillegg er det etablert en egen coronaavdeling på Fyllingsdalen sykehjem. To av de som døde det siste døgnet, døde på disse avdelingene, men var altså opprinnelig beboere på Metodisthjemmet.

Tidligere har VG skrevet at seks byer er hardt rammet av coronaviruset på sykehjem. På Skedsmotun sykehjem i Lillestrøm har seks av beboerne dødd. Inntil nylig var 30 beboere og ansatte smittet, men nå er alle friskmeldt.

I Oslo er det Nordseterhjemmet som er hardest rammet. Der har syv av beboerne dødd av viruset.

På Vallerhjemmet i Bærum er ni av beboerne døde, mens over 40 er smittet.

På Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand har fem av beboerne mistet livet som følge av coronaviruset.

Publisert: 23.04.20 kl. 18:51 Oppdatert: 23.04.20 kl. 19:04

Les også

Fra andre aviser