Universitetssykehuset Nord-Norge støtter «søringkarantene»: Frykter for kapasiteten

Tromsø kommune nekter å følge myndighetenes karanteneråd, for å skåne regionens største sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge. Nå forteller avdelingsoverlege Jens Petter Bakkehaug at sykehuset er bekymret for kapasiteten.

– Jeg er bekymret, men vi forbereder oss veldig godt. Mye bedre enn vi noen gang har gjort, sier avdelingsoverlege ved intensivavdelingen på UNN Tromsø, Jens Petter Bakkehaug, til VG.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø er tilknyttet 11 mindre sykehus i regionen. Bortsett fra sykehusene i Bodø og Tromsø, så er alle lokalsykehus.

En av de største utfordringene, dersom antallet covid 19-pasienter i regionen stiger, er transportkapasiteten mellom sykehusene, fortelle Bakkehaug.

– I nord er vi avhengig av å transportere intensivpasienter med fly eller helikopter, og det krever mye ressurser når det kommer til smittevern. Det legges ned mye arbeid for å bygge ut kapasiteten, men det er klart at dette kan bli en utfordring i tiden som kommer.

Mandag sa regjeringen at de ikke vil at kommunene skal ha egne karanteneregler. Det nektet ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap), å føye seg etter.

Administrerende direktør ved UNN Tromsø, Anita Schumacherm, støtter kommunen:

– Det stemmer at jeg uttrykte støtte til karantenereglene i Tromsø kommune da de ble innført for 2-3 uker siden. Jeg mente at dette kunne være fornuftig for å kjøpe seg tid i startfasen av epidemien, ettersom det da var vesentlig høyere smittetrykk i sør enn i nord, sier hun til VG.

Helse Nord har fått i oppdrag å planlegge for 120 respiratorpasienter i Nord-Norge, basert på «worst case» scenariet til Folkehelseinstituttet. Bakkestad sier at det er vanskelig for de små sykehusene å øke kapasiteten. For selv om det er nok utstyr, så har ikke sykehusene et like stort personalet å spille på:

– Jeg kan per i dag ikke garantere at dette går. Det er en stor utfordring for alle sykehusene i Nord-Norge. Den største utfordringer er at vi skal måtte behandle mange flere pasienter enn vi gjør til vanlig, forteller Bakkestad.

STORT BEHOV: Dersom det blir flere smittede corona-pasienter i Nord-Norge som trenger intensivbehandling, vil luftambulansen bli satt på prøve. Foto: Frode Hansen

Nekter å lempe på «søring»-karantene

Tromsø er en av i alt 124 kommuner som har innført egne karantene-regler. Bykommunen har det som har blitt kalt søring-karantene, der alle som kommer til byen fra fylker sør for Dovre, må i to ukers karantene.

Onsdag ble det kjent at Fylkesmannen i Troms og Finnmark har opphevet de lokale karantenereglene for Bardu kommune - mot kommunens vilje. Fylkesmannen legger heller ikke skjul på at det kan bli snakk om å gå inn med makt i andre kommuner.

Likevel står Tromsø-ordføreren fast på sitt:

– Vi ønsker ikke å utfordre kapasiteten på UNN. Et samlet fagmiljø, med kommuneoverlege og ledelsen på UNN, støtter dette, sier Wilhelmsen til VG onsdag.

Tromsø er en av storbyene i Norge som per nå tester flest innbyggere. Kommunen har så langt testet fem prosent av befolkningen, forteller ordføreren.

– De siste fire-fem dagene har vi bekreftet tre nye tilfeller: En innreisende fra Grand Canaria, en fra Oslo og en som er smittet lokalt. Det synliggjør problemet: At innreisende fra andre land og andre deler av Norge, har med seg smitte. Det viser at tiltakene vi har gjennomført er riktige, sier Wilhelmsen.

Kan bli nødt til å prioritere

UNN jobber også på spreng for å øke transportkapasiteten mellom sykehusene. Det er store geografiske avstander, og sykehusene forbereder seg på å måtte frakte de sykeste pasientene fra lokalsykehusene til UNN Tromsø og Bodø.

– Jeg er spent på om vi blir veldig utfordret på kapasiteten, for da blir vi også utfordret på prioriteringer - på et helt annet nivå enn vi er vant med, sier Bakkehaug.

– UNN har fått i oppdrag å flerdoble kapasiteten. Den begrensende faktoren er i all hovedsak personell, og en bekymring knyttet til smittevernutstyr.

FRAKTES I DISSE: UNN har kjøpt inn seks nye smittekuvøser, som skal brukes til å frakte pasienter med covid 19. Foto: Luftambulanseavdelingen UNN HF.

Seksjonsoverlege for luftambulansetjenesten på UNN, Bård Rannestad, forteller at Helse Nord RHF og 330 skvadronen har bestilt seks nye smittekuvøser som skal brukes til å transportere covid 19-pasienter. UNN har også satt inn et dedikert helikopter, som skal brukes til å frakte disse pasientene.

– Vi har store avstander her oppe, og det er vanskelig å si hvor stort dette blir. Tiden vil vise om tiltakene er tilstrekkelige, sier Rannestad.

– Vi er et lite miljø, og lokalsykehusene er spredt på store geografiske områder. Vi er bekymret for at transportnettverket kan falle sammen - og det er derfor vi har satt inn de ekstra ressursene.

I dag har UNN Tromsø fem pasienter innlagt med covid 19. Tre av dem ligger på respirator.

– Jeg kan ikke gå i detalj på alder, fordi det er så få pasienter. Men det er både unge og eldre, og ikke alle har underliggende sykdommer, sier Bakkehaug.

