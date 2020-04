Påkjørt og slått med balltre under «avtalt oppgjør»

Det politiet kaller et avtalt oppgjør mellom to menn utviklet seg til et voldelig kaos. En video fra åstedet viser at en mann ble påkjørt og slått med balltre. En annen ble knivstukket.

Tirsdag kveld var flere personer involvert i et slagsmål i Lyngdal i Agder. Politiet beskriver hendelsen som et avtalt oppgjør mellom to menn. Begge er nå siktet for vold.

Under oppgjøret, som hadde en rekke tilskuere, ble en mann påkjørt og slått gjentatte ganger med et balltre. En annen ble knivstukket. Begge endte på sykehus.







Dramatisk video

VGTV har fått tilsendt en video fra hendelsen som sirkulerer i sosiale medier.

Den viser at en sort bil meier ned mann i relativt stor hastighet. Under påkjørselen blir mannen slengt opp på panseret før han deiser ned i asfalten. Mens han ligger nede blir han slått gjentatte ganger med balltre av en tredje person.

Der slutter videoen, men senere skal personen som slår med balltre selv bli knivstukket av en fjerde person.

– Heldig og tilfeldig

Forsvareren til mannen som ble påkjørt, Ingvild Wetrhus Thorsvik, sier hennes klient nekter straffskyld for voldssiktelsen rettet mot ham.

– Han er også fornærmet i denne saken i et angrep som er veldig alvorlig. Nå har jo pressen delt disse videoene av hva som skjedde. Man ser også av dem at det er en kraftig påkjørsel. Min klient har uttalt til Fædrelandsvennen at han ser på det som et drapsforsøk. At han kom ut av det med de skadene han gjorde, var bare tilfeldig og heldig, sier Wetrhus Thorsvik til VG.

VG har også vært i kontakt med Thomas Olsen, forsvareren til mannen som angivelig skal ha ført bilen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

BLODIG BMW: En sølvgrå BMW med blodspor sto igjen utenfor Lyngdalshallen etter voldshendelsen forrige tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder

– I nærheten av drapsforsøk

Det skal ha vært mellom 15 og 20 personer til stede da slagsmålet fant sted tirsdag.

I etterkant av slagsmålet ble totalt åtte personer pågrepet og siktet for kroppsskade eller medvirkning til det. To dager etterpå, den 16. april, ble alle de siktede løslatt. Ingen ble varetektsfengslet.











Reagerer på publisering

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Liv Seland, sier til VG at hun reagerer på at pressen velger å publisere videoen.

– Den gir ikke det fullstendige bildet av som skjedde og av hvem som er initiativtager til dette, sier Seland.

– Hvordan vurderer du påkjørselen?

– Foreløpig så er han siktet for en kroppsskade. Det vil underveis bli tatt stilling til om den siktelsen skal endres, svarer Seland.

Hun opplyser samtidig om at de har vurdert varetektsfengsling for samtlige av de involverte, men at de rettslige vilkårene ikke er oppfylt.

Publisert: 20.04.20 kl. 20:03

