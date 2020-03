TENKER PÅ FREMTIDEN: – Jeg er flink til å konsentrere meg om å jobbe og å få gjort ting. Så tenker jeg selvfølgelig over hvor vanskelig situasjonen kommer til å bli fremover. Vi er i begynnelsen av en vanskelig periode, hvor folk blir mer slitne, mer brakketrøtte og mer kritiske etter hvert, sier Erna Solberg til VG. Foto: Krister Sørbø, VG

Solberg om da corona-krisen traff: – Vi trodde vi hadde mye mer tid enn vi fikk

Kun to dager før det historiske vedtaket om å stenge ned Norge torsdag 12. mars, gikk alvoret virkelig opp for Erna Solberg (H). Først da fikk hun vite at folk ble syke uten at man klarte å spore spredningen.

Nå nettopp

Før dette levde statsministeren og resten av regjeringen i troen på at smitten var mye mindre, ville gå saktere og ville kunne håndteres på en mye enklere måte enn det som var tilfellet.

Da VG møter statsministeren til intervju på hennes kontor søndag ettermiddag, er 2379 personer bekreftet smittet av coronaviruset i Norge. 172 er innlagt på sykehus og syv har dødd. Blant de smittede er arbeidsministeren i Erna Solbergs regjering, statssekretæren hans og to av statsministerens aller nærmeste rådgivere.

les også Erna-rådgiver coronasmittet

– Er du i stand til å tidfeste når du hadde en slags «eureka»-øyeblikk, da du skjønte at nå er det alvor og helt annerledes enn du hadde tenkt på det før?

– Vi visste at det var alvor i slutten av januar, da vi besluttet å gi fullmakt til Helsedirektoratet for å sette i gang smitteverntiltak. Men vi trodde vi hadde mye mer tid enn vi fikk, sier Erna Solberg til VG.

– Jeg tror tidspunktet da jeg merket det store skiftet, at nå kommer det til å gå mye raskere, var i helgen 6., 7. og 8. mars. Da kom alle de store tallene på folk som hadde vært i Østerrike og blitt syke.

– Et knekkpunkt

Først er det Italia-reisende som topper smittestatistikken i Norge. Så dukket stadig flere skiturister fra Østerrike opp blant dem som fikk påvist coronasmitte.

– Vi får en mye, mye større utbredelse på grunn av Italia- og Østerrike-situasjonen og alle som har vært på skiferie der. Det var da vi ble enige om at vi måtte sette i gang kraftfulle økonomiske tiltak, for vi tenkte at her vil det bli større ledighet, forteller Solberg om helgen for to uker siden.

– Det andre tidspunktet er selvfølgelig dagene mellom 10. og 12. mars, da vi gikk ut med de strenge kravene om at man måtte stenge ned mer og begrense fysisk samvær mer i Norge. Det skyldes at vi hadde begynt å få spredning som vi ikke kunne føre tilbake til smittekilden. Det var et knekkpunkt.

LIGGER IKKE VÅKEN: – Ja, jeg sover om natten. Jeg pleier å si at jeg er så trøtt når jeg legger meg at jeg sovner, og jeg sover i og for seg godt. Du må være klar over at du ikke fatter gode beslutninger hvis du ikke har sovet nok, sier statsminister Erna Solberg til VG. Foto: Krister Sørbø, VG

– Vil ikke kalle det fornektelse

5. mars snakket VG med statsministeren, blant annet om spredningen av coronaviruset. Da hadde ikke alvoret sunket inn ennå.

– Nei, og det skyldes at på det tidspunktet var det fortsatt en veldig lav utvikling på antallet syke. Da var scenarioet at det ville komme, men mye svakere og ikke så fort, sier Solberg.

– Tenker du at du levde i en slags fornektelse? Eller gjorde vi alle det?

– Nei, jeg vil ikke kalle det fornektelse, men vi levde i den troen at smitten var mye mindre, ville gå saktere og ville kunne håndteres på en mye enklere måte. Kanskje til og med at den kunne begrenses mer. Vi innførte alle de tiltakene våre fagmyndigheter anbefalte basert på den kunnskapen vi hadde om smittesituasjonen i Norge på det tidspunktet, sier Solberg og fortsetter:

– Men så fikk vi en voldsom flom av folk hjem fra vinterferie. Det at Italia og grenseområdet i alpene skulle bli en sånn hotspot for sykdom, det var ikke noe som lå inne i noen scenarioer. Eller at det var stedet det kom på, akkurat det tidspunktet da Norge hadde vinterferie.

Søndag 22. mars er det registrert 569 nordmenn som har blitt coronasmittet i Østerrike.

HOLDER AVSTAND: Kun VGTVs mikrofon fikk passere tometersgrensen rundt statsminister Erna Solberg under intervjuet søndag ettermiddag. Foto: Krister Sørbø, VG

Vokser som et tre

– Led du av beslutningsvegring de dagene?

– Nei, det gjorde vi ikke. Vi var veldig opptatte av å jobbe med å få frem beslutninger. Vi lyttet til rådene fra fagmyndighetene, og vi jobbet mye med de økonomiske tiltakene for de næringene som vi på det tidspunktet så at var rammet av det som skjedde i verden. Vi så at flybransjen begynte å få problemer, vi så at reiselivsnæringen begynte å få problemer fordi turistene uteble.

Statsministeren forteller at hun tenker på hvordan smittetilfellene vokser utover som grenene på et tre.

les også Lorry og Høyre: Feil å stoppe skjenking hos dem som følger reglene

– Det bildet som står i hodet mitt nå, er at hvis du selv er smittet, og du smitter to andre personer, og de smitter tilsvarende, så vil det fire til fem uker senere oppstå 64 nye smittetilfeller som «stammer» fra deg. Hvis du derimot smitter bare 1,3 andre personer, vil det fire-fem uker senere oppstå bare fem nye smittetilfeller som «stammer» fra deg.

– Du har sittet som statsminister i Norge i over seks og et halvt år. Opplever du at dette er din store test som statsminister?

– Begivenheter blir til saker du testes på for alle politiske ledere Jeg synes oljeprisfallet også var en test. Det samme synes jeg flyktningkrisen i 2015 var. Vi har håndtert noen kriser før, men ikke av denne typen tidligere. Den viktigste testen skulle jeg ønske var at vi kunne få inkludert flere i arbeidslivet. Men begivenheter virker alltid som en test på ting.

SMITTESONEN: I disse dager må statsministeren holde alle på omtrent fem armlengders avstand. På Statsministerens kontor (SMK) i Oslo sentrum er et område i foajeen grundig målt opp, så ingen stoler står for tett. De som våger seg nærmere hverandre enn to meter, får kjapt beskjed. Foto: Krister Sørbø, VG

Må ha regjeringens støtte

– Når tok du beslutningen om å innføre de strengeste krisetiltakene i Norge etter krigen, som kom 12. mars?

– Tiltakene var en anbefaling fra Helsedirektoratet til oss 12. mars, men samme morgenen sa vi at vi ville komme med de mest kraftfulle tiltakene den dagen. Da hadde vi vært i dialog om at vi måtte trappe opp. Bent og jeg hadde en diskusjon om at her er vi nødt til å gjøre mer. Spørsmålet var hvor mye.

– Når begynte den diskusjonen?

– Den begynte i de dagene. Jeg kan ikke på stående fot helt huske når, men vi snakket om at her må det komme en opptrapping. Det var kanskje dagen før, men det er Bent som holder kontakten direkte med Helsedirektoratet.

– Når nøyaktig tok du beslutningen om å innføre de strengeste krisetiltakene?

– Den tok vi like før pressekonferansen, for da kom Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet tilbake med det de anbefalte.

– Hvilket fora var det da som tok beslutningene?

– Det er Helsedirektoratet som tar beslutningene om dette, men det er klart at de må ha regjeringens støtte. Så de måtte i hvert fall ha Bent og min støtte for å gjøre så inngripende tiltak. Men du må huske at fullmakten vi ga allerede i januar, flyttet beslutninger om smittevernstiltak til Helsedirektoratet.

Krav om skolestenging

Mandag 9. mars varte regjeringskonferansen i åtte timer. Årsaken var coronaviruset, forteller Solberg.

– Hadde dere begynt å diskutere de krisetiltakene som kom torsdag 12. mars på regjeringskonferansen?

– Nei, vi var ikke på de krisetiltakene som kom på torsdagen da, ikke så strenge. Det var ikke på det tidspunktet rapportert smitte som man ikke kunne spore kilden til. Det var det som var det kritiske, og det kom på tirsdag. Det var det kritiske punktet for å forandre på veldig mye, for da kunne du ha mer smitte enn det du kunne følge smittesporet til.

I dagene før 12. mars vokste kravet om å stenge skoler og barnehager frem. Det ble særlig sterkt etter at Danmarks statsminister Mette Fredriksen tok et slikt grep onsdag 11. mars.

– Når ble det å vurdere å stenge skolene et tema første gang?

– Den diskusjonen begynte egentlig onsdag 11. mars. Vi stilte spørsmål om hva det ville bety. Dagen etter kom Helsedirektoratet tilbake med en konklusjon, sier Solberg.

Statsministeren forteller at hun var opptatt av å opprettholde et tilbud for dem som ikke kan være hjemme med barn, som helsepersonell.

– Det at store kommuner som Oslo og Bergen innførte strenge tiltak – i hvilken grad bidro det til at regjeringen måtte ta grep?

– Det gjorde de to timer før vi hadde pressekonferanse, og etter at vi hadde varslet at vi kom med de mest inngripende tiltakene i fredstid. Men vi var klar over at dette var en diskusjon også fordi Danmark gjorde det, og fordi de faglige rådene var annerledes. Tidligere har det vært slik at denne type tiltak er blitt faglig vurdert til å være for inngripende til å la seg forsvare på epidemier og pandemier. Men så kom det et skifte.

Ikke corona-testet

To av Erna Solbergs nærmeste rådgivere er smittet av coronaviruset: Statssekretær Rune Alstadsæter og politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth, som begge jobber på Statsministerens kontor (SMK).

– Har du nå blitt testet for coronasmitte?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Fordi vi følger akkurat de samme reglene som annet kritisk personell for eksempel i helsevesenet. Og det betyr at du skal ha symptomer på sykdom for å bli testet. Og jeg har ingen symptomer på sykdom, sier Solberg.

– Så du blir ikke testet før du har symptomer?

– Nei, det er riktig, eller hvis jeg har hatt nærkontakt med en person som er smittet sånn at er grunn til å forvente at jeg er smittet. Ettersom jeg ikke har symptomer, så synes jeg det ville være rart hvis det skulle være andre regler for meg enn det vi har for andre personer i kritiske posisjoner i samfunnet.

Hvis statsministeren blir smittet, kan hun jobbe mens hun er i hjemmeisolasjon. Hvis hun blir for syk for å jobbe, må nummer to i regjeringen ta over. I dag er det næringsminister Iselin Nybø fra Venstre.

Kan bli mindre strengt

Tiltakene fra 12. mars – blant annet stengingen av landets skoler – skulle opprinnelig vare 14 dager. Men statsministeren utelukker ikke at de vil bli forlenget til over påske.

– Det Bent Høie sa på pressekonferansen på fredag, var at folk måtte forberede seg på at det var stor sannsynlighet for at disse tiltakene vil vare lenger enn til 26. mars. Det tror jeg er helt riktig. Så kan det være at vi kan finne noen justeringer på enkelte områder. Det er noe vi kan se på nå som vi har litt bedre tid. Da må vi se på om det er noen ting vi må være strengere på, og noen ting vi kan være mer liberale på.

– Jeg vil ikke si at jeg er sikker på at vi er ferdige med tiltakene etter påske. Men det kan godt tenkes at det kan være mer liberalt da. Men det er for tidlig å si, sier Solberg.

Hun håper man snart vil begynne å se resultater av at folk må holde seg borte fra skoler, jobb og andre sosiale sammenhenger.

– Vi har jo ennå egentlig ikke begynt å se sykdomsresultater ut fra de tiltakene vi har satt i gang. Det kommer kanskje som smått i den uken vi nå går inn i. Folk har større avstand fysisk mellom hverandre nå. Så det tiltaket virker sånn sett. Men om de tiltakene har den ønskede virkningen på sykdomsspredningen, det har vi jo ikke egentlig et grunnlag for å si ennå.

Publisert: 23.03.20 kl. 07:08

Les også

Fra andre aviser