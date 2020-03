– Vi har ikke fått noen melding fra Forbrukertilsynet ennå, men vi vil selvfølgelig komme med en redegjørelse til dem, sier TV-pastor Jan Hanvold fra Visjon Norge til Vårt Land. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kristen TV-kanal risikerer solid bot for salg av «virushemmende» kosttilskudd

Visjon Norge risikerer et gebyr på 250.000 kroner for salg av «virushemmende» kosttilskudd. Forbrukertilsynet mener de har utnyttet frykten for koronasmitte.

Visjon Norge solgte kosttilskuddet i sin egen nettbutikk. Der står det at produktet «styrker immunforsvar, er betennelse- og virushemmende» og er «viktig i disse tider», skriver Dagen.

Forbrukertilsynet mener Visjon Norge bevisst har forsøkte å utnytte befolkningens frykt for å bli smittet med koronaviruset for å øke salget.

– Utformingen av markedsføringen og tidspunktet for publisering taler sterkt for dette, skriver Forbrukertilsynet i sitt varsel, som Dagen har fått tilgang til.

Styreleder og pastor Jan Hanvold i TV Visjon Norge vil ikke kommentere saken overfor Dagen, men gir en kommentar til Vårt Land.

– Vi har ikke fått noen melding fra Forbrukertilsynet ennå, men vi vil selvfølgelig komme med en redegjørelse til dem, sier Hanvold til Vårt Land.

Forbrukertilsynet ber selskapet om å umiddelbart stanse salget eller endre annonseringen, og de har fått frist til fredag med å komme med sine kommentarer til varselet. Deretter vil forbrukermyndighetene på nytt vurdere om vedtaket opprettholdes, får Vårt Land opplyst.

