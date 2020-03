MÅ FLYTTE: – Jeg trodde det var de eldre vi skulle beskytte nå, sier Heidi Bay. Her får bestemoren en klem på sin 95-årsdag av Heidis søster Tove Anneth Brummenæs Iversen (43). Foto: Privat

Flytter eldre fra sykehjem for å gi plass til coronapasienter

– Dette vil ta knekken på bestemor, sier Heidi Bay (49). En hel avdeling på Udland Omsorgssenter i Haugesund skal nå ryddes for å gi plass til coronasyke.

Heidis bestemor er 97 år og dement.

– Hun er ofte redd der hun er nå også. Dette kommer til å gjøre henne enda reddere. Og hva med faren for coronasmitte i flytteprosessen? spør barnebarnet, som mener dette er en klar rangering av pasienter fra kommunens side.

–Jeg har forståelse på at endringen er krevende, men dette er et forsøk på å skape trygghet for alle, ikke et forsøk på å rangere pasienter, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund kommune til VG.

UDLAND OMSORGSSENTER: Avdelingen med 12 enkeltrom der de coronasmittede skal bo, er koblet til resten av omsorgssenteret med en korridor på baksiden. Foto: Privat

Trengte plass

Haugesund kommune har sett behovet for et sted å plassere coronapasienter som er for syke til å være hjemme, men ikke så syke at de trenger å være på sykehus.

Tirsdag ettermiddag bestemte helse- og omsorgssektoren i kommunen at det skulle ryddes plass på en avdeling på Udland Omsorgssenter.

De 12 beboerne i den aktuelle avdelingen skal flyttes til Stølen, et tidligere sykehjem, som har stått tomt en stund.

– Hvorfor kan ikke coronapasientene være på gamle Stølen sykehjem?

– Det er helsefaglig vurdert at arealene på Udland er best egnet til å ta imot coronapasienter, spesielt fordi det er en egen inngang, så man slipper å treffe på andre pasienter, sier Thorbjørnsen.

– Men lokalene på Stølen står vel helt tomme?

– Ja.

– Da er det jo ingen fare for å utsette andre for smitte der heller?

– Nei, men det er en helsefaglig vurdering som ligger til grunn for denne avgjørelsen, og vi ville aldri foretatt denne flyttingen hvis det var noen risiko for beboerne. En annen ting er at det allerede var planlagt å flytte beboerne til høsten, fordi det skal monteres et sprinkleranlegg i lokalene. Så kom coronakrisen og fremskyndet planene, forklarer kommunedirektøren.

GAMLE STØLEN SYKEHJEM: Hit skal de eldre flyttes midlertidig. Det tidligere sykehjemmet fungerte også som asylmottak en periode. Foto: Privat

– Flytting til høsten? Det har vi pårørende aldri hørt noe om, sier Heidi Bay.

I midten av mars skrev Haugesunds Avis at gamle Stølen sykehjem ble klargjort med i underkant av 30 senger i forbindelse med coronaepidemien.

– Kall det gjerne beredskapssenger, uttalte Thorbjørnsen til avisen da.

Nå forklarer han til VG at det ikke var bestemt at det var coronapasienter som skulle inn på Stølen.

– Forstår du at eldre og demente beboere kan føle usikkerhet rundt en slik flytting?

– Det har jeg forståelse for, men hele personalgruppen skal også flytte til Stølen, og på den måten blir det et gjenkjennbart miljø rundt dem, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen.

