Mener Erna må svare for Tor Mikkel Waras vennehjelp

SVs Petter Eide i justiskomiteen mener Erna Solberg må forklare hvorfor hun lar Wara motta vennetjenester når hun hele tiden har visst at han skulle ha 14 dagers permisjon.

Onsdag ble det kjent at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tatt ut velferdspermisjon fram til neste fredag. Det gjorde han etter at han den 14. mars fikk beskjed om at samboeren hans var siktet for å ha diktet opp en straffbar handling. PST mistenker at hun selv har tent på parets bil.

To av Waras venner, Sigbjørn Aanes og Ole Berget som jobber i First House, har tatt ferie for å støtte ham. Aanes har tidligere vært statssekretær for Erna Solberg, og Ole Berget har vært statssekretær for Siv Jensen.

Blant annet var det Aanes som konfererte med Statsministerens kontor på SMS på Waras vegne da det var spørsmål om Wara ønsket å ta ut velferdspermisjon.

Nå mener Petter Eide (SV) at statsminister Erna Solberg må redegjøre for hvorfor hun tillater disse «vennetjenestene».

– First House overtar altså relasjonen mellom en midlertidig suspendert statsråd og statsministeren. Det er veldig krevende rent konstitusjonelt – og Erna Solberg burde sagt nei til det, sier Eide.

«Når noen ligger nede, stiller venner opp»

Aanes og Berget har begge vært tydelige på de stiller opp for en venn, og skriver i identiske Facebook-statuser 19. mars at «Når noen ligger nede, stiller venner opp. Det er det venner gjør.»

De skriver også at det er mye debatt om at nettopp de stiller opp, og at de er villige til å ta den diskusjonen når tiden er inne, men at det ikke er nå.

SVs Eide mener denne «konsulentjobben» settes i et nytt lys fordi det er blitt kjent at Wara har permisjon, og at det ville være lettere å akseptere dersom han ikke skulle tilbake i rollen som justisminister.

– Vi vet ikke hva slags oppdrag Aanes og Berget har fått. Dersom Wara har bruk for hjelp til kommunikasjonsarbeid, så kan Frp stille opp med det, det ville vært ryddigere. De har ingen bindinger til hemmelige kunder, slik First House har, sier han.

– Kanskje forventer de å få noe tilbake

Eide stiller spørsmål ved hva slags bindinger Wara har fått til First House, et selskap med hemmelige kunder, når han kommer tilbake i jobben som justisminister.

– Hva slags gjenytelser vil de ha? De tar normalt 2500 kroner i timen, og taper penger hver dag. Kanskje forventer de å få noe tilbake, sier han.

– Så du tror ikke på at det er en vennetjeneste?

– Saken er at vi ikke vet. Statsministeren må redegjøre for hvorfor hun har tillatt disse vennetjenestene.

Eide legger til at han har stor sympati for Tor Mikkel Wara, og at kritikken er rettet mot statsministeren som tillater dette.

VG har forelagt statsminister Erna Solberg Eides spørsmål om hvorfor hun tillater vennetjenestene og om det ikke ville ryddigere å la FrP hjelpe Wara.

– Det er ikke statsministeren som avgjør hvem av sine venner Wara ønsker å ha rundt seg i en vanskelig situasjon, svarer Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter på begge spørsmålene i en mail til VG.

– Vi vil ikke ha noe tilbake

I et felles svar til VG er Aanes og Berge fra First House igjen tydelige på at de har tatt fri for å være sammen med en nær venn i en krevende situasjon.

– Vil Wara få noen bindinger til First House nå som dere har støttet ham i denne tiden? Finnes det noen avtale mellom dere?

– Nei. Dette var ikke jobb, og vi var ikke sammen med Tor Mikkel på vegne av First House. Vennskap er å stille opp når noen trenger det, uten å forvente noe tilbake. De som tror at å hjelpe venner fører til gjenytelser, vet ikke hva vennskap er, skriver Aanes i en e-post på vegne av både ham og Berge.

– Dere tar fri fra jobben for å støtte Wara. Forventer dere noe tilbake?

– Nei, absolutt ikke. Vi ser ofte fotball sammen fordi vi alle er ihuga Liverpool-supportere. Når vi ser kamper synger vi også supportersangen, «You`ll Never Walk Alone». Den sangen gjelder også i vårt vennskap.

SMK: – Eide roter

Statssekretær Alstadsæter mener Eide tar feil i at noen har tatt over kommunikasjonen mellom Wara og statsministeren. Han skriver i en mail til VG at Solberg og hennes kontor har kommunisert direkte med Wara.

– Men det er riktig at det også er kommunisert med Wara via hans venn Sigbjørn Aanes som hjalp ham disse dagene, skriver Alstadsæter.

Han legger til at statsministeren er opptatt av at SMK skal ivareta sitt arbeidsgiveransvar på en god måte også når Tor Mikkel Wara er i permisjon.

– Da er det ikke uvanlig med kontakt mellom kontoret og den som er i permisjon, både direkte og eventuelt via de som er rundt ham.

Alstadsæter mener Eide roter når han blander inn spørsmål om konstitusjonelt ansvar. Han skriver at Wara ikke har noe konstitusjonelt ansvar mens han er i permisjon, fordi dette ble overført til midlertidig justisminister Jon Georg Dale 15. mars.

