Avgjort i kveld: Dette er bompengeprosjektene Frp stemte for

Det ble bompenge-bonanza i Stortinget onsdag kveld, da hele tre store bompengeprosjekt ble behandlet. Fremskrittspartiet stemte for alle sammen.

Det betyr at det blir tre nye bompengefinansierte motorveiprosjekter i landet vårt.

Følgende prosjekter ble vedtatt:

Utbygging av E-18 på strekningen Langangen-Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark. E18 Rugtvedt – Dørdal er allerede vedtatt og skal åpnes desember 2019 – med bompenger. Onsdag vedtok Stortinget at det også blir bompenger på strekningen Langangen-Rugtvedt. Prosjektet

omfatter utbygging av ca. 35 kilometer firefelts vei med fartsgrense på 110

km/t.

89 stemte for og 9 mot.

Utbygging av E-6 på strekningen Moelv-Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland. Nye veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark, som skal åpnes i 2020. Bompenger står for 52 prosent av finansieringen. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 64 kilometer hovedsakelig firefelts vei med fartsgrense 110 km/t på mesteparten av strekningen. Første delåpning er planlagt i 2023, men ferdigstillelse er planlagt i 2025.

For 92, mot 8.

Utbygging av E-6 på strekningen Ulsberg-Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag. Nye veier skal bygge ut mesteparten av E6 Ulsberg – Melhus, mens Statens vegvesen bygger Vindåsliene – Korporalsbrua. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 43 kilometer firefelts vei med planlagt fartsgrense 110 km/t. Utbyggingen er planlagt ferdig i løpet av 2020.

92 stemte for, 8 stemte mot.

Hoksrud fikk ikke stemt over hjemfylke-prosjekt

Da det skulle stemmes over prosjektet i Bård Hoksruds (Frp) hjemfylke Telemark, fikk ikke representanten stemt.

– Hva var det som skjedde?

– Jeg prøve å få sagt i fra at jeg hadde stemt feil. Jeg vet ikke om jeg trykket på knappen. Jeg tror ikke jeg gjorde det. Jeg trykte på de andre. Alt det andre ble trykket på. Men sånn er det. Det var ikke meninga, sa en lattermild Hoksrud til VG etter voteringen.

Stortingsrepresentanten sier han har vært for at de skal få til prosjektene, og derfor også måtte stemme for vedtaket om bompenger.

– Det er ikke gøy å stemme for bompenger, men vi har laget en regjeringsplattform og den følger man opp. Og så kjemper man hver dag som partiet nå gjør. Det er også sånn at det må et flertall i Stortinget til som er i mot bompenger, og det er det ikke, sier Hoksrud.

Han sier han nå ser frem mot forhandlingene som finner sted etter sommeren.

– Partiledelsen har fått et mandat av landsstyret og jeg er sikker på at de gjør jobben på en best mulig måte ut fra det landsstyret har bestemt.

