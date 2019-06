FEIL: Tolv elever ved Sørumsand videregående skole er rammet av feilen og skolen beklager. Foto: Sørumsand videregående skole

Skolen rotet med dataprogram – elever risikerer å ikke få vitnemål

Flere elever ved Sørumsand videregående risikerer å miste muligheten til å studere til høsten. Skolen beklager og skylder på bruk av feil dataprogram.

På Sørumsand videregående skole i Akershus står seks elever i fare for å ikke få vitnemål, til tross for at de har gjennomført skoleløpet som planlagt.

– Dette er en feil vi beklager på det sterkeste, sier assisterende rektor Per Grahn til VG.

Feilen rammer til sammen tolv elever på VG3, som går påbygg til generell studiekompetanse, og som har valgfagene lyddesign eller bildedesign. Disse fagene skulle de nemlig aldri fått godkjent som en del av sitt skoleår.

– Vi har gitt dem mulighet til å velge programfag for studieforberedende medier og kommunikasjon, men de på påbygg skal ha et program for studiespesialisering, forklarer Grahn.

Seks av elevene står dermed i fare for å ikke få vitnemål, mens ytterligere seks må ta et fag ekstra.

BEKLAGER: – Dette er en feil vi beklager på det sterkeste, sier assisterende rektor Per Grahn ved Sørumsand videregående. Foto: Privat

Feil dataprogram

Grahn sier at skolen ved inngangen av skoleåret har brukt feil dataprogram for å sjekke om fagsammensetningen elevene har valgt er gyldig.

– Vi har brukt en database som kartlegger elevenes fagsammensetning, så man skal kunne avdekke feil og rette dem. Det som er beklagelig er at vi har benyttet feil kontrollmotor, sier han.

– Men dere hadde riktig dataprogram tilgjengelig?

– Ja, det er et nasjonalt program som er tilgjengelig for oss, men vi brukte et annet. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å gå nærmere inn på hva som har gått galt og hvorfor. Men vi må lære av de feil som er gjort, sier han.

– Hvorfor brukte dere dette programmet i utgangspunktet, hvis det fantes et annet?

– Jeg kan ikke gi deg noe godt svar på dette nå. Vi vil finne ut hvorfor det har blitt brukt feil kontrollmotor.

– Kunne man ikke oppdaget at dette faget ikke går inn under studiespesialisering, selv uten et dataprogram?

– Det er som sagt en feil vi beklager på det sterkeste, og det er skolens ansvar, sier Grahn.

Ber om dispensasjon

Skolen oppdaget problemet søndag ettermiddag, og søkte mandag om dispensasjon fra kravet om fagsammensetning. Denne søknaden går til Utdanningsdirektoratet via Akershus fylkeskommune.

– Vi har mottatt søknad og bedt om et raskt tilsvar på dispensasjonssøknaden, bekrefter fylkesdirektør John Arve Eide.

Han legger til at han ikke vet hvor lang til det tar å behandle søknaden.

– Alvorlig situasjon

– Dette er en alvorlig og svært kjedelig situasjon for de elevene som er utsatt for denne svikten, sier Eide videre.

Han kjenner til ett lignende tilfelle ved en annen skole to år tilbake i tid, hva gjelder kravene til fag- og timefordeling.

– Det er skriftlig informasjon, rutiner og kontroll av kravene til fagsammensetning til skolene. I tillegg gjennomfører fylkesdirektøren to årlige samlinger for skolene hvor kravene til fagkombinasjon og føring av dokumentasjon gjennomgås, sier fylkesdirektøren.

«URETTFERDIG»: – At disse elevene ikke skal komme inn på høyere utdannelse på grunn av en feil skolen har gjort, er urettferdig, sier Elevorganisasjonens fylkesleder Simen Vorhaug Yazdan. Foto: David Hettasch / Elevorganisasjonen

– Utrolig lei situasjon

Sørumsand er en av medlemsskolene til Elevorganisasjonen i Akershus.

– Skolen har gjort en feil som går ut over elevenes fremtid, og deres mulighet til å ta høyere utdannelse. Nå får de kanskje et år i limbo på grunn av feil fagkombinasjon. Det er en utrolig lei situasjon, sier fylkesleder Simen Vorhaug Yazdan til VG.

Nå håper han på rask avklaring fra Utdanningsdirektoratet sin side.

– Vi håper de forstår at ikke elevene skal straffes for den tabben skolen har gjort. Det bør være en selvfølge at de får dispensasjon, fordi elevene ikke har blitt informert, sier Yazdan.

Tilbyr rådgivning

Hvis ikke dispensasjonen blir gitt, får ikke de seks elevene starte på høyere utdannelse til høsten.

– Vårt fokus er på hvordan vi kan støtte elevene. Vi tilbyr individuell rådgivning og vil legge planer sammen, sier assisterende rektor Grahn.

Skolen vil nå ha individuelle samtaler med alle som er rammet. Grahn forteller at elevene har tatt sommerferie og at de foreløpig ikke har lyktes i å få kontakt med alle det gjelder.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er fagene lyddesign og bildedesign såkalte trekkfag, det vil si at elever kan trekkes ut til en praktisk eksamen. Alle elever skal ha standpunktkarakter i fagene.

Publisert: 25.06.19 kl. 20:58