FORNØYD: Under Trygve Slagsvold Vedums ledelse kan Senterpartiet havne på vippen i 10 av 11 fylkesting. Foto: Krister Sørbø / VG

Vedum snuser på storeslem: Kan havne på vippen i nesten alle fylkesting

– Senterpartiet kan kanskje lykkes i å vinne fylkesordførerne fra Svinesund til Grense-Jakobselv, sier valgekspert.

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum har all grunn til å glise: I årets lokalvalg kan partiet hans hente hjem både gjennomslag og fylkesordførerkjeder. I ti av de elleve nye fylkene kan Senterpartiet (Sp) bli et nøkkelparti for dem som søker makt. Unntaket er Oslo, der målet er å kare til seg ett mandat.

Kilder for målingene: Agder: 24. juni, Respons for Fædrelandsvennen

Innlandet: 10. juni, Sentio for GD/OA

Møre og Romsdal: 25. juni, Respons for Sunnmørsposten/Romsdals Budstikke/Tidens Krav

Nordland: 2. juli, Sentio for Høyre/Sp/SV

Oslo: 21. juni, Sentio for Klassekampen

Rogaland: 21. mars, Respons for Stavanger Aftenblad

Troms og Finnmark: 27. juni, InFact for NRK/Nordlys/iFinnmark

Trøndelag: 7. juni, Respons for Adressa

Telemark og Vestfold: 2. juli, Respons for Telemark og Vestfold Høyre

Vestland: 2. mai, Respons for Bergens Tidende

Viken: 24. april: Respons for Viken Høyre Vis mer vg-expand-down

Alle målingene er utført i juni eller juli, med unntak av Rogaland (mars), Viken (april) og Vestland (mai).

– Hovedgrunnen til at vi har gått så mye frem, og kan få de rollene i fylker og kommuner, er at flere støtter politikken vår. Det handler om stordrifts- og sentraliseringspolitikken til dagens regjering, uansett om det handler om politi, skoler eller sykehus, sier Vedum.

– Jo større systemet blir, jo mindre blir menneskene.

– Fra Svinesund til Grense-Jakobselv

– Det er den optimale situasjonen for Vedum. Det er et drømmescenario, sier Johan Giertsen i Poll of polls.

– Er det noe de er gode til, så er det å forhandle. Skal man forhandle med Sp, kan man ikke legge seg valgnatten. Da er det bare å lesse på med kaffe og være klar.

Hvis Sp gjør et sterkt valg og benytter eventuelle vippemuligheter godt i forhandlinger, kan de ende opp med langt mer makt, mener Giertsen.

– Sp kan kanskje lykkes i å vinne fylkesordførerne fra Svinesund til Grense-Jakobselv. Det vil være storeslem hvis Vedum klarer det.

I dag har Sp kun to fylkesordførere, mens Ap har over halvparten.

Disse samarbeider i dagens fylker: Akershus: Høyre , Frp, KrF, Venstre

Aust-Agder: Ap , KrF, Sp

Buskerud: Ap , Sp, MDG, Venstre, SV

Finnmark: Ap , SV, KrF

Hedmark: Sp , Ap

Hordaland: Ap , KrF, Sp, SV

Møre og Romsdal: Ap , Sp, Venstre, SV, Nordmørslista, MDG, Uavhengig valliste for Sunnmøre, uavhengige

Nordland: Ap , KrF, SV, Sp

Oppland: Ap , Sp, SV, KrF

Oslo: SV , Ap, MDG, Rødt

Rogaland: KrF , Ap, Sp og Venstre

Sogn og Fjordane: Sp , Ap, SV, KrF

Telemark: Ap , Rødt, SV og KrF

Troms: Ap , KrF, Venstre, Sp

Trøndelag: Ap , Sp, SV, MDG og KrF

Vest-Agder: Høyre , KrF, Frp

Vestfold: Høyre , Frp, Venstre, KrF

Østfold: Ap, MDG, Sp, KrF, SV Partiet med fylkesordfører i fet skrift. Kommune- og fylkestingsvalget 2019 blir gjennomført som om fylkessammenslåingen allerede var innført, selv om de nye fylkene først trer i kraft 1. januar 2020. Vis mer vg-expand-down

– Sp er et parti som kan samarbeide både høyre- og venstresiden. Akkurat nå er de veldig i vinden, i hvert fall på nasjonalt nivå, og jeg tror de kommer til å stå sterkt på noen av kjernesakene sine, sier Signe Bock Segaard, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Det er gode tider for protestpartier, og Sp har markert seg i protestene mot regionsreformen, mener Segaard.

– Det er ikke overraskende at Sp er i vinden. De har klart å sette mange problemstillinger i sammenheng med sentralisering, en sak de har fått eierskap til.

– Ikke enten Ap eller Høyre

Sp har ikke sett til høyre for å finne regjeringspartnere siden Bondevik I i 1997–2000, og Vedum fastholder at Arbeiderpartiet fortsatt er den beste matchen for partiet på landsbasis. Lokalt er de derimot åpne for å samarbeide på kryss og tvers av tradisjonelle skillelinjer.

– Hvilke partier gir for eksempel støtte til å kunne ha videregående skoler i alle deler av fylket? Det vil være det som er det avgjørende, sier han og fortsetter:

– Vi har tillit til de lokale, og det er de som må ta de beslutningene.

I dag sitter Sp i posisjon i 12 fylkesting. Det eneste fylkestinget partiet ikke er representert i, er Oslo bystyre.

– Det er ikke sånn at norsk politikk enten er Ap eller Høyre. Det må være sakene som er avgjørende. Posisjoner er ikke et mål i seg selv, bare et middel.

Publisert: 09.07.19 kl. 17:48