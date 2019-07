FORSVUNNET: 69 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Foto: Politiet

NRK: Konvolutt funnet sammen med løsepengebrevet

Ifølge NRKs opplysninger ble en konvolutt funnet sammen med løsepengebrevet dagen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst for åtte måneder siden.

Konvolutten skal ifølge kanalen ha blitt analysert nøye i jakten på gjerningspersoner, i tillegg til at det fortsatt gjøres omfattende analyser av A4-arkene der det ble fremsatt trusler og krav om den svimlende summen på ni millioner euro.

VG kunne forrige uke avsløre nye detaljer om brevet som ble etterlatt i boligen hvor Anne-Elisabeth Hagen bodde med ektemann og milliardær Tom Hagen.

Trusselbrevet, som har vært en sentral del av etterforskningen siden forsvinningen 31. oktober i fjor, er etter det VG forstår skrevet på en blanding av engelsk og norsk, og inneholder lite tegnsetting.

BLE FUNNET HER: Trusselbrevet ble funnet i ekteparet Hagens bolig i Sloraveien på Lørenskog samme dag som Anne-Elisabeth forsvant. Foto: TORE KRISTIANSEN

VG er kjent med at det maskinskrevne brevet på flere A4-sider inneholdt en kodenøkkel – en liste av ulike koder som skulle brukes i den fremtidige kommunikasjonen.

Politiets undersøkelser av A4-arkene har ført til at de mener de kan ha svar på hvor papiret ble produsert og solgt, og utelukker ikke at papiret er kjøpt i Norge.

Etter det NRK får opplyst er det også gjort omfattende undersøkelser for å forsøke å finne ut hvor konvolutten arkene ble funnet i er solgt og produsert.

Politiet har imidlertid ikke ønsket å kommentere NRKs opplysninger – heller ikke om konvolutten i dag er en del av etterforskningen.

– Vi har per nå ikke noen kommentarer knyttet til funn på åstedet, skriver politiinspektør Tommy Brøske i en tekstmelding til NRK.

Forrige uke kunne politiet meddele at de har endret sin hovedhypotese. De mener nå at 69 år gamle Anne-Elisabeth har blitt drept.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det som mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med et økonomisk motiv. Hovedhypotesen er derfor endret til at Anne-Elisabeth Hagen er drept, sa politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse.

Politiet sa de ikke utelukker at man står overfor et drap sin er forsøkt skjult med en fingert bortføring.

Publisert: 01.07.19 kl. 18:29