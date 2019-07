MISTET ELEV: Syv år gamle Benjamin Sørvang Nielsen gikk på Hokksund skole. Foto: Lien, Kyrre

Rektor etter dødsulykke: Trist å komme tilbake til en tom pult

HOKKSUND (VG) Det blir ingen vanlig dag på skolen når Hokksund skole starter opp igjen til høsten. Lørdag mistet en av elevene livet i en trafikkulykke i Danmark.

– Det vil bli en trist opplevelse å komme tilbake etter sommerferien til en pult som står tom ved skolestart. Hokksund skole har ingen elever å miste, sier Øyvind Lybæk, rektor ved Hokksund Barneskole i en uttalelse til VG.

Benjamin (7) og faren Kim André Nielsen (34) mistet livet i en trafikkulykke med et tog i Trustrup i Danmark lørdag. Guttens seks år gamle søster og mor (32) overlevde.

– Dette en tragedie som går dypt inn på meg, elever, ansatte og foreldre ved skolen vår.

– Det er mange som de siste dagene i likhet med meg har tenkt mye på ulykken, og hvor brått livet kan bli snudd på hodet.

ULYKKESSTED: Naboer har lagt ned blomster der Kim André Nielsen (34) og hans Benjamin (7) mistet livet i en ulykke lørdag mellom en personbil og et letbanetog i Trustrup på Djursland Foto: Ernst van Norde/ Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Kriseteam koblet inn

Rektoren sier at alle foresatte i de to berørte klassene har fått informasjon om hendelsen, og at det vil bli holdt minnemarkering for eleven når skolen starter opp igjen i august.

– Vi får støtte av kommunens kriseteam og har erfarne og dyktige lærere ved skolen som tar hånd om dette på en god måte. Vi vil ta godt vare på henne (søsteren, jour. anm.) og hvis de (familien, jour. anm.) ønsker vil de få tett oppfølging av kommunens støtteapparat.

Moren og datteren ble innlagt på sykehus etter ulykken. Begge skal være uten livstruende skader, men er ifølge dansk politi fortsatt på sykehuset.

Vaktsjef Martin Christensen ved Østjyllands politi sa til VG søndag at familiens pårørende er på plass i Danmark. Politiet og den danske havarikommisjonen jobber nå med å komme i bunns i hva som forårsaket ulykken.

