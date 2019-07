DRAP I 2009: Mannen i 30-årene ble i 2009 dømt for drapet på Atle Bakke i Oslo. Nå er han dømt for tyveri i Bergen. Foto: Markus Aarstad

Drapsdømt stjal fra prostituerte

Mannen i 30-årene, som i 2011 ble dømt for drap, er dømt for å ha stjålet 50.000 kroner fra to prostituerte kvinner.

Nå nettopp







I midten av juni møtte tre menn i Bergen tingrett tiltalt for å ha ranet to prostituerte kvinner.

«De fornærmede tok dagen etter kontakt med de tiltalte for å få pengene tilbake. De ønsket bare å få pengene tilbake og ikke egentlig blande inn politiet ved anmeldelse. De fornærmede ble satt i en svært vanskelig situasjon uten penger.» står det i dommen.

Ifølge tiltalen skulle mennene ha truet de to kvinnene med kniv.

Ran ikke bevist

Retten ble presentert flere ulike forklaringer på hva som skjedde i leiligheten i Bergen sentrum natten 3. november i fjor.

«Problemet er at det er fem personer som har forklart seg for retten, og som også må sees opp mot forklaringer de tidligere har gitt til politiet og retten. Det er mange detaljer og ingen av historiene retten får er helt sammenfallende.» står det i dommen.

Retten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at de to kvinnene ble truet med kniv.

Dømt fire ganger

Domstolen fant det dermed ikke bevist at kvinnene var blitt utsatt for et ran. Mannen i 30-årene ble imidlertid dømt for tyveri, samt for oppbevaring av nærmere to kilo hasj.

«Han hadde med seg hasjen fra Oslo da han ble stoppet av politiet. Tiltalte forklarte at det var til eget bruk, blant annet brukte han den i mat, men han ville også ha delt narkotikaen med andre bekjente som var med ham når han brukte narkotika.» står det i dommen.

Mannen i 30-årene, som er dømt fire ganger tidligere, drepte norsksomalieren Atle Bakke (født Mahamed Ahmed) på Tøyen i 2009. I 2011 ble han dømt til syv og et halvt års fengsel for drapet, som hadde sin bakgrunn i at Bakke drepte mannens far i 1994.

En av de andre mennene i saken ble i 2014 dømt til tvungent psykisk helsevern for to drapsforsøk og vold med kniv. Han ble også nå overført til tvungent psykisk helsevern og dermed frikjent etter tiltalen. Den tredje mannen ble dømt for å utsatt kvinnene for tvang og for innførsel av tre kilo cannabis til Norge.

Publisert: 09.07.19 kl. 11:40