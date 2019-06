GÅR IKKE I PARADE: Hverken eksleder Knut Arild Hareide eller KrF-lederduoen Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad blir å finne i Pride-paraden lørdag. Foto: Frode Hansen, VG

Pride-parade uten KrF-ledelse og KrF-statsråder

KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad formidler at han ikke ønsker å delta i paraden kommende lørdag.

– Jeg har valgt å ikke delta i Pride-paraden fordi jeg er sterkt uenig i mange av de politiske sakene som FRI står for. Som å fjerne sexkjøpsloven som beskytter sårbare kvinner, åpne for surrogati og for tredje kjønn. skriver Ropstad i en sms til VG.

Han legger til at han respekterer at andre velger annerledes. Og støtter budskapet om at mennesker må få elske dem de vil, samt kampen mot diskriminering og for mangfold.

Går for likeverd

Men Geir Jørgen Bekkevold, leder i Stortingets helsekomité og nestleder i KrFs stortingsgruppe, kunngjorde i en kronikk i VG i forrige uke at han skal gå i paraden kommende lørdag:

«Jeg går i Pride-paraden fordi vi fortsatt må stå sammen i kampen for at lhbti-personer skal erfare likeverd i vårt samfunn», skriver Bekkevold.

DELTOK I 2016: Knut Arild Hareide og ektefellen, Lisa Marie, deltok med liv og lyst i Pride-paraden Oslos gater i juni 2016. Det skapte bråk i enkelte KrF-kretser. Foto: Fredrik Solstad, VG

Leder i Viken KrFU, Simen Bondevik, synes ikke noe om at ingen fra hverken ledertrioen eller blant KrFs statsråder skal delta i Pride.

– Det er ingen hemmelighet at jeg skulle ønske at de gikk i Pride-paraden. Dette er blitt en folkefest for mangfold. Derfor er det synd at ingen av hverken KrF-ledelsen eller partiets statsråder deltar, sier Bondevik til VG.

Han understreker at han selv ikke er enig i alt FRI står for politisk, men mener Pride er så stort og mangfoldig at han fint finner en plass der.

BONDEVIK GÅR: Simen Bondevik er leder i Kristelig Folkepartis Ungdom i Viken (Akershus, Buskerud og Østfold). Han er også Kjell Magne Bondeviks barnebarn. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Bollestad: Aldri deltatt

Første nestleder Olaug Bollestad, blir ikke å finne i Pride-toget.

– Jeg har ikke planlagt å delta på årets Pride-parade. Jeg har aldri deltatt på markeringen. Selv om jeg ikke har deltatt på Pride, betyr ikke det at jeg ikke er opptatt av homofiles rettigheter og situasjon, skriver KrFs 1. nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad i en sms til VG.

Pride-paraden fra Grønlandsleiret til Spikersuppa i Oslo lørdag, ventes å samle titusener av mennesker både i paraden og langs ruten i Oslo sentrum.

Bollestad legger til at hun oppfatter at det er en nær forbindelse mellom FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) og Pride. FRIs syn på noen saker er ikke helt uproblematisk for Bollestad.

– Samtidig opplever jeg at det er en nær forbindelse mellom det politiske prosjektet til FRI og paraden. FRI fronter en politikk på flere områder som jeg og KrF ikke støtter, som å fjerne sexkjøploven, åpne for surrogati og innføring av et tredje kjønn, understreker Bollestad.

Nestleder åpner museum

Nyvalgt 2. nestleder Ingelin Noresjø i KrF, kommer heller ikke til å delta i Pride som markerer 50-års jubileum i år.

Noresjø, som bor i Fauske i Nordland, har i stedet lovet å delta på åpningen av det nye Jektefartsmuséet i Bodø samme dag som Pride arrangeres.

– Jeg har tenkt mye på deltagelse dersom jeg hadde muligheten. Jeg kjenner på et ansvar som kristen – for å anerkjenne og støtte mennesker som opplever trakassering og rett og slett hat og hets – bare fordi de vil være seg selv med hele seg, skriver Noresjø til VG.

Hun beskriver at det berører henne sterkt når homofile forteller at de blir spyttet på på gaten, og om terrorhandlinger mot LHBTI-miljøer internasjonalt.

– Jeg støtter ikke alt i FRI sin politiske agenda, men det er fremdeles behov for å markere støtte til LHBTI-personer. En av tre grunnverdier for KrF er nestekjærlighet. Det tar jeg på alvor. Jeg vil derfor vurdere å delta senere år, og da under parolen til Skeivt Kristent Nettverk, skriver Noresjø, som begrunner det med at det er helt uhørt at kristne homofile kalles antikrist og må tåle hets.

– Da vil jeg tåle det sammen med mine venner, sier Ingelin Noresjø.

APPELL: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein markerte Pride på et seminar hos Norad sist fredag. Foto: Tore Kristiansen

Markerte i forkant

Heller ikke KrFs tredje statsråd, utviklingsminister Dag Inge Ulstein, vil delta i paraden, men han har allerede tatt tungt del i andre Pride-relaterte aktiviteter.

Ulstein markerte festivalen fredag i forrige uke, da han åpnet et seminar i Norad om seksuell diskriminering. Lokalet var pyntet med regnbue-symboler i beste Pride-ånd.

KrF-statsråden skal i likhet med partileder Kjell Ingolf Ropstad delta i mottagelsen som statsminister Erna Solberg (H) holder onsdag i anledning Pride i Oslo, sammen med kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hareide: står over i år

For den forrige KrF-lederen, Knut Arild Hareide, som fikk mye negativ oppmerksomhet da han deltok i paraden i 2016, passer det heller ikke i år:

«Jeg kommer ikke å gå i Pride i år. Lisa Maria og jeg opplevde det begge fint å få gå i Pride. Men i år har vi andre planer denne helgen.», skriver Hareide i en SMS til VG.

