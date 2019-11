MØTE: Sjef E-tjenesten Morten Haga Lunde møtte møtte i dag Frode Berg på et hemmelig sted på Østlandet. Foto: JØRGEN BRAASTAD og NTB scanpix

Frode Berg møtte E-sjefen til samtale i dag

Frode Berg møtte i dag sjefen for Etterretningstjenesten Morten Haga Lunde under et møte på hemmelig sted på Østlandet.

– I dag har Frode Berg hatt korte møter med både Politiets sikkerhetstjeneste og E-tjenesten. Begge møtene var på Bergs initiativ og det ble utvekslet litt informasjon, sier Bergs advokat Brynjulf Risnes til VG.

– Jeg kan ikke si noe om innholdet i møtene, men det var ikke på noe vis en debrifing. Dette var det Frode som ville gjøre og jeg var til stede hele tiden.

– Var det noen han kjente på disse møtene?

– Jeg mener han har møtt E-sjefen tidligere. Morten Haga Lunde var en representantene fra E-tjenesten og det var nok i tråd med Frode Bergs ønsker i forkant, sier Risnes.

– Beklaget E-sjefen på noe vis?

– Jeg tror ikke vi skal gå inn på innholdet i disse samtalene. Det er kutyme at man ikke sier noe om innholdet i slike møter, sier Risnes.

Åpen for flere samtaler

I tillegg til møtet med E-sjefen har Berg vært til samtale med Politiets sikkerhetstjeneste.

– Møtene foregikk slik at det var mest Frode som snakket, men han stilte også noen spørsmål. Det hele var på et overfladisk nivå. Det kan godt hende at det blir flere samtaler senere, men det er ikke planlagt noe foreløpig.

Til VG sier Risnes at Frode Berg har et ønske om å snakke ut etter det to år lange fengselsoppholdet i Russland.

– I den grad det faktisk blir en debrief er ikke klarlagt foreløpig, men Frode er innstilt på å snakke med både E-tjeneste, PST og EOS-utvalget. Han er åpen for å snakke med alle, sier Risnes.

– Har det blitt lagt noen begrensninger fra noen på hva han vil kunne si til pressen?

– Fra myndighetens side så har ikke det vært et tema i det hele tatt, nei. Møtene bar preg av en rolig og respektfull stemning fra begge sider.

GJENFORENT: Berg sammen med kona Anita etter hjemkomsten i helgen. Foto: Privat

Fortsatt preget

Etter at Berg kom til Norge lørdag kveld, har han oppholdt seg på et hemmelig sted på Østlandet sammen med familien.

– Dagen har gått til korte møter, samtaler med meg både før og etter. Han har også snakket med helsepersonell og gått turer med familien. Han er fortsatt preget av det han har vært gjennom, men det har vært fremgang.

Tirsdag kveld vil han møte pressen på Gardermoen.

– I morgen er det lagt opp til at Frode holder en kort innledning før han tar spørsmål fra pressen. Vi har snakket litt om hva det er viktig for ham å få frem. Dette har jo en lang forhistorie før han satt fengslet i to år. Derfor må vi prøve å begrense litt det han sier. Det viktigste er at han får fram det han har på hjertet, sier Risnes.

VG har vært i kontakt E-tjenesten mandag kveld. De ønsker ikke å kommentere denne saken.

Publisert: 18.11.19 kl. 18:57

