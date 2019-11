Venter mer enn 10 centimeter snø på Sørlandet

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Agder fylkene.

Snøen har dalt over Østlandet i helgen og vinteren er i full gang i Nord-Norge. Nå kommer også vinteren til Sørlandet.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Agder-fylkene. Lokalt kan det komme mer enn ti centimeter med snø. Det er ventet mest nedbør i ytre deler av Aust-Agder.

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, heter det i farevarselet.

Ifølge meteorologene er snøen ventet å komme fra søndag ettermiddag og frem til mandag morgen.

– Snøen kom nok litt tidligere enn ventet. Det er opp mot tre centimeter med snø i veibanen på E39 i Mandal mot Rogaland allerede, og alle våre mannskaper er ute og gjør tiltak, sier trafikkoperatør Tonje Halvorsen ved Veitrafikksentralen ved region sør til VG.

Halvorsen forteller at to vogntog har hatt problemer søndag morgen og har måtte stoppe i veibanen for å legge på kjetting.

Politiet i Agder oppfordrer alle som skal ut å kjøre om å tilpasse farten etter forholdene og å ha riktige dekk på bilen.

