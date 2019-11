FANGET: En sau og to små lam har stått fast i fjellet i to uker. Foto: Privat

Tre sauer sitter fast i fjellet - skal reddes med helikopter

En søye med to lam har stått fast i fjellet på Kvaløya i Tromsø i over to uker. Lørdag skal de bli forsøkt reddet med helikopter.

Nå nettopp







Det er helikopterselskapet Heli-Team AS som skal forsøke å redde ned de tre ul(l)ykkelige sauene fra fjellet, ifølge NRK.

Flysjef Bjørn Steien i Heli-Team bekrefter overfor kanalen at de vil forsøke å hente ut sauene lørdag.

Fredag har selskapet sammen med bonden Alvin Berntsen vært på stedet der sauene befinner seg, og de har konkludert at de kan hentes ut.

les også Verdens vakreste frimerke er norsk

– Dyrene ser ut til å ha det bra, etter forholdene. De har tilgang til vann gjennom snø og noe begrenset tilgang til vegetasjon på bakken som de har gravd fram selv, sier Steien til NRK.

Sauene har vært i fjellene i lengre tid, men et større snøfall for tre uker siden førte til at de tre ble fanget i fjellsiden.

Siden er flere forsøk på å redde dyrene vurdert og gjennomført, uten at det har ført frem.

Publisert: 08.11.19 kl. 20:19







Mer om