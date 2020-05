Rundt 15 minutter etter at mannen kapret en ambulanse på Rosenhoff, endte ferden her i Krebs' gate på Torshov. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sakkyndige mener ambulansekapreren på Torshov er strafferettslig tilregnelig

Mannen som er siktet for drapsforsøk da han kapret en ambulanse i Oslo i fjor, er kjent strafferettslig tilregnelig. Onsdag ble fengslingen forlenget.

NTB-Anders R. Christensen

Nå nettopp

– Vi holder på og avslutter etterforskningen nå. Målet er at det vil bli sendt over en innstilling til statsadvokaten før sommeren, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til NTB.

Onsdag ble mannen i 30-årene varetektsfengslet i fire nye uker. Han er fremdeles siktet for drapsforsøk på et eldre ektepar, en mor og et tvillingpar på sju måneder som lå i en barnevogn, etter at han forsøkte å komme unna politiet i en stjålet ambulanse på Torshov 22. oktober i fjor.

I tillegg er han siktet for befatning med våpen og oppbevaring av en betydelig mengde narkotika.

Strafferettslig tilregnelig

Mannen er tidligere straffet for gjentatte overtredelser av våpenlovgivningen, gjentatte narkolovbrudd, heleri, tyveri, bedrageri samt grovt ran. Han er også straffet for trusler, for bruk og besittelse av dopingmidler og flere ganger for vold.

Det er foretatt en rettspsykiatrisk vurdering av mannen som nå er klar og godkjent av Den rettsmedisinske kommisjon.

Ifølge Kirkhorn er konklusjonen til de oppnevnte sakkyndige at mannen er strafferettslig tilregnelig.

– Vi ønsker å holde ham fengslet fram til rettsforhandlingen. Han er fengslet på gjentakelsesfare, og gitt hans historie, mener vi at han bør holdes i varetekt, sier Kirkhorn.

Det er foreløpig ikke klart når en rettssak vil bli berammet.

– Gitt at han sitter i varetekt, så skal saken prioriteres i rettsvesenet. Den skal kunne komme opp tidlig på høsten, men det går på kapasiteten, sier Kirkhorn.

Ingen nye avhør

NTB skrev i mars at mannen ikke har vært avhørt siden dagen etter pågripelsen.

Kirkhorn sier at de ennå ikke har fått avhørt mannen, men at de fremdeles ønsker å snakke med ham.

– Vi er i dialog med forsvarer om det, sier hun.

Publisert: 20.05.20 kl. 13:14

Fra andre aviser