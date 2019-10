SLIK KAN DET BLI: Statens vegvesen har illustrert den nye motorveiløsningen på E18 slik med delvis egen bussvei – som her i Bærum. Foto: Statens Vegvesen

Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

Det nye fylkesrådet i Viken vil ha færre kjørefelt og bruke færre milliarder på en ny E18 vest for Oslo. Det strider både mot det regjeringen og Akershus har gått inn for.

Den omstridte utvidelsen av veistrekningen fra Oslos grense gjennom Bærum og inn i Asker, har vært et glovarmt tema i forhandlingene før den nye politiske plattformen i Viken legges frem tirsdag.

les også Kilder til VG: Flertall i Viken for å legge ned Viken

I fellespunktet som flertallspartiene Sp, Ap, MDG og SV er kommet frem til, skinner det gjennom at Miljøpartiet De Grønne har vunnet oppslutning for sitt syn i det nye storfylket med 1,2 millioner innbyggere.

NY MDG-TOPP: Kristoffer Robin Haug fotografert under Miljøpartiet De Grønnes valgvake under jubelvalget 9. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

I felles-formuleringen så bestrider flertallspartiene at det planlagte bompengeopplegget på strekningen er i tråd med lokal enighet i Oslopakke 3 (Op3). Oslopakke 3 er navnet på det politiske spleiselaget mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune – som blant annet inneholder ny E18 Vestkorridoren, ny Fornebubane og ny T-banetunnel i Oslo.

les også Bompenge-Trym om advarsler om dårlig luft i byene: – Skremselspropaganda

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens vegvesen er i strid med lokal enighet i OP3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo.

Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen. Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen, og vil jobbe for å endre prosjektet gjennom samarbeid med partene i Oslopakke 3.

Fylkesrådet legger til grunn at veikapasiteten ikke skal øke og at kostnad og bompengene for prosjektet skal reduseres.»

Vil ha ned biltrafikken

– Vi ønsker ikke å gå videre med planer som innebærer en utvidelse fra to til tre kjørefelt hver vei. Vårt mål er å gå tilbake til den lokale enigheten som ble etablert i 2016. Regjeringen kan ikke ta seg til rette og øke veikapasiteten, sier Kristoffer Robin Haug, som er 1.-kandidat for MDG i Viken.

les også Frykter Svelvik skal drukne i Drammen og Viken

Han er opptatt av at en av de mest biltrafikk-tette strekningene i landet ikke skal legges ytterligere til rette for biltrafikk og utslipp.

Regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har fulgt opp sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen, og gått inn for en E18-løsning med større kapasitet og flere kjørefelt enn den MDG – spesielt i Oslo har kjempet for.

les også I lukket møte: Høyre ville utsette nye bomstasjoner til etter valget

– Blir det ikke en uforutsigbar fremdrift på et veiprosjekt at Viken-flertallet nå endrer retning fra det Akershus-flertallet gikk inn for?

– Vi mener det er vi som er forutsigbare ved å gå tilbake til den lokale enigheten som var etablert. Et av problemene er også at E-18 er et kjempedyrt prosjekt i de planene som foreligger nå. Vi vil gå inn for et vesentlig rimeligere prosjekt. Tiden for de store, grå motorveiprosjektene er forbi. De store summene må i stedet brukes på et bedre kollektivtilbud, svarer Haug.

les også Støre åpner for å vrake sammenslåing av både Viken, Troms og Finnmark

Nei til milliardgaranti

Han peker også på at den økonomiske garantien som Akershus fylke stilte for bompengefinansieringen i det nye E18-prosjektet, ikke er noe som det nye Viken-flertallet stiller seg bak.

VG kommer tilbake med mer

