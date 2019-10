Politiet har orientert Riksadvokaten om Lørenskog-forsvinningen

Fredag hadde etterforskningsledelsen i Lørenskog-forsvinningen et møte med Riksadvokat Tor-Aksel Busch for å orientere om status i saken.

For mindre enn 10 minutter siden







Etterforskningsleder, politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt, og Kripos var til stedet på møtet.

– Vi har hatt en gjennomgang av saken. Det har vært nyttig og det kommer vi til å ha ved en senere anledning òg, sa Ida Øystese, visepolitimester, Øst politidistrikt til pressen som ventet utenfor Riksadvokatens kontor.

– Kan du si noe mer hva møtet handlet om?

– Dette møtet handlet om å få en oversikt over saken og orientere påtalemyndigheten om saken, og det er ting som vi har planlagt lenge og vi har faste møtepunkter på dette, sier Øystese.

ETTER MØTET: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt (i uniform) er her på vei ut etter et møte hos Riksadvokaten. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Men hun gjorde det klart at hun ikke ønsket å kommentere sakens innhold.

– Dette vært en langvarig etterforskning, så det er godt for meg å kunne viderebringe til våre medarbeidere at man er fornøyd med den innsatsen som vi har lagt ned, sier visepolitimesteren.

31. oktober i fjor kom Tom Hagen hjem til tomt hus på Fjellhamar i Lørenskog. Kona var borte og han fant et trusselbrev hvor han ble krevd for ni millioner euro i kryptovalutaen monero. Hvis ikke han betalte, ble det truet med at en video av drapet på kona skulle lastes opp på internett.

Ingen har hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant.

les også Lørenskog-forsvinningen: Fant Anne-Elisabeths blod i huset

FORSVANT: 31. oktober er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Fjellhamar i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad, VG

VG har tidligere skrevet at en av politiets teorier er at Hagen-boligen kan være et åsted for drap. Tekniske spor i huset, deriblant blodfunnet og slepespor i inngangspartiet, kan tolkes slik at kvinnen ble utsatt for vold før hun eventuelt ble fraktet ut av boligen av ukjente gjerningspersoner.

Ifølge VGs opplysninger var det ingenting som tydet på at Anne-Elisabeth Hagen ville forlate hjemmet sitt frivillig.

Publisert: 25.10.19 kl. 12:57







Mer om