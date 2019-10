ÅSTEDET: Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog er åstedet for en av de største kriminalsakene de siste årene. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevard

Lørenskog-forsvinningen: Politiet sitter på ukjente spor

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier at politiet sitter på sentrale spor som de ikke ønsker å offentliggjøre. De ukjente sporene kan få stor betydning for en mulig oppklaring av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Politiet ønsker ikke å offentliggjøre de sentrale sporene av hensyn til den videre etterforskningen, men ifølge VGs opplysninger dreier det seg blant annet om:

Konkrete spor på åstedet

Resultater fra åstedsundersøkelser

Hemmelige undersøkelser av ulik sort for å samle inn informasjon

Til nå har politiet offentliggjort at det er funnet et skoavtrykk fra en Sprox-sko som angivelig kan knyttes til en gjerningsperson, en strips fra Biltema og et brevpapir og en konvolutt fra Clas Ohlson på åstedet.

Politiet har også gjort DNA-funn i Hagen-boligen, uten at de vil spesifisere hvilken betydning de har for etterforskningen. VG får opplyst at det jobbes med å om mulig å rekonstruere en DNA-profil, som kan peke tilbake på mulige gjerningspersoner.

I dette arbeidet har politiet samlet inn både spyttprøver og fingeravtrykk fra personer som har vært i boligen, som en eller flere ukjente gjerningspersoner tok seg inn i etter klokken 09.14 – det siste sikre livsbeviset etter kvinnen.

I mars ble det gjennomført lydundersøkelser i boligen, og denne uken bekreftet også politiet at det er funnet mindre mengder blod fra Anne-Elisabeth Hagen på åstedet.

HOS RIKSADVOKATEN: Her kommer etterforskningsleder Tommy Brøske og påtroppende riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ut fra Riksadvokatens kontor på Stortorvet i Oslo. På møtet ble Riksadvokaten orientert om etterforskningen av Lørenskog-saken. Foto: Tore Kristiansen

– Kan få sentral betydning

Da kriminalteknikerne tok seg inn på åstedet tidlig i november i fjor, fant de også flere gjenstander og andre spor som så langt ikke er offentliggjort. Hverken av politiet eller pressen.

Blant annet lå flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler igjen på åstedet, og etter det VG kjenner til, kan disse settes i forbindelse med forsvinningen.

Eiendelene kan senere få en sentral betydning, sier etterforskningsleder Brøske. Mer vil han ikke si. VG er kjent med at alle disse gjenstandene er undersøkt for DNA og fingeravtrykk.

Etterforskningsleder: Tommy Brøske blir her intervjuet sammen med politimester i Øst politidistrikt, Ida Øystese. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Det er enkelte detaljer vi ikke ønsker skal komme ut, fordi det kan skade etterforskningen. Vi ønsker å fremlegge dette for en fremtidig gjerningsperson, sier Brøske og utdyper:

– Det er ikke bare å komme til politiet å si at «Det er meg». Vi må også ettergå forklaringen, og da er detaljer viktig for avgjøre om en tilståelse er riktig eller ikke, sier Brøske.

– Hva kan du si om de andre sporene som dere ikke ønsker å offentliggjøre?

– Politiet har mer informasjon enn det vi har gått ut med, men denne informasjonen ønsker jeg ikke å være detaljert om nå, sier Brøske.

– Hvor mye av optimismen i saken er basert på de hemmelige sporene fra åstedet, som dere ikke vil si noe om nå?

– Jeg vil ikke rangere disse sporene vi sitter på, annet enn at vårt mål er å oppklare saken så raskt som mulig, sier Brøske.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet i snart et år. Politiet mistenker at hun er drept, men kan fortsatt ikke vite med sikkerhet hva som skjedde formiddagen 31. oktober i fjor. Foto: POLITIET

Hemmelige undersøkelser

VG er også kjent med at det er gjennomført en rekke hemmelige undersøkelser i saken, hvor innholdet og resultatene av disse er ukjente for offentligheten.

Blant annet har politiet tatt seg inn i Hagen-boligen flere ganger etter at åstedet ble frigjort før jul i fjor, da med samtykke fra familien.

Så sent som 30. august var politiet tilbake på åstedet i Sloraveien, og ifølge Romerikes Blad ble det observert krimteknikere inne i boligen. Politiet kalte dette for “oppfølgingsundersøkelser”.

30. AUGUST: Denne bilen fra politiet sto parkert i innkjørselen i Sloraveien 4 30. august i år. En nabo forteller at politiet var inne i boligen i mange timer. Foto: Privat

VG har vært i kontakt med en nabo som forteller at han så en rekke politifolk ta seg inn i huset på formiddagen, og at en av politibilene ikke forlot innkjørselen før klokken halv fire på ettermiddagen.

– Det kom en hel delegasjon, sier naboen.

Etterforskningsleder Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere spørsmål om hemmelige undersøkelser.

Tause om brevets innhold

Et annet spor politiet har valgt å forholde seg relativt tause om, er det konkrete innholdet i det såkalte trusselbrevet. Og hverken politiet eller familiens bistandsadvokat Svein Holden ønsker å svare på spørsmål om innholdet i krypterte e-poster som den angivelige motparten skal ha sendt til familien etter forsvinningen.

Ifølge VGs opplysninger inneholder brevet store mengder informasjon og instruksjoner til hvordan familien skulle kommunisere med en angivelig motpart som krevde ektemannen Tom Hagen for nesten 100 millioner kroner.

Politiet mener samtidig at brevet og åstedet kan være en del av et opplegg for å forlede politiet og et forsøk på å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Verdifulle funn

Å finne ut hva som skjedde på åstedet da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, er den helt sentrale oppgaven for politiet.

Ifølge VGs opplysninger har politiet gjennom den snart ett år lange etterforskningen samlet inn taktiske og tekniske spor som har gitt dem verdifull informasjon om hendelsesforløpet tidlig på formiddagen 31. oktober i fjor.

Naboer, familien, slektninger og andre vitner i området har vært i avhør og gitt informasjon som politiet analyserer og sammenstiller.

Det er også samlet inn flere tusen timer videoovervåkning fra omkringliggende overvåkningskameraer. Arbeidet med å analysere videobilder og andre registreringer har gitt resultater, og politiet jobber nå med å identifisere et titall biler og personer som oppholdt seg i nærheten av åstedet på morgenen og tidlig formiddag 31. oktober i fjor.

Et av målene er å finne den eventuelle bilen som ble brukt til å frakte bort Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem, og videre identifisere en eller flere ukjente gjerningspersoner.

Fredag var Øst politidistrikt i møte hos avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, for å orientere ham og påtroppende riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om etterforskningen så langt.

Nå på torsdag har det gått ett år siden kvinnen forsvant. Politiet har en målsetting om å løse saken i løpet av året, men det gjenstår fortsatt en rekke viktige etterforskningsoppgaver.

