Barna som bor isolert: Toppe (Sp) krever systemendring i barnevernet

Kjersti Toppe (Sp) vil kreve en mye strengere regulering og kontroll av tiltakene der barnevernsbarn bor isolert. Politikeren mener det må en større systemendring til – og skal ta opp saken for Stortinget.

VG har tidligere avslørt hvordan antallet barnevernsbarn som bor isolert i såkalte enetiltak eller alene på institusjon, har langt over doblet seg på fem år. Dette er et av de mest inngripende tiltakene i barnevernet.

Les hele saken her: Barna som bor isolert

VG har også avslørt at barn har bodd isolert på denne måten – mot faglige råd.

Dette burde ikke skjedd, og er beklagelig, sa Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til VG mandag.

– Ropstad tar for lett på dette

Men stortingspolitiker og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (SP), har ikke tillit til Ropstad:

– Ropstad tar for lett på dette. Jeg stiller spørsmål ved om Ropstad forstår alvoret, systemendringene som må til og hvorfor det har vært en slik økning i barn som bor alene, sier Toppe til VG.

Det må til en systemendring i hele barnevernet, mener Toppe. Hun sier at dagens system baserer seg på at staten skal spare penger og kjøpe minst mulig institusjonsplasser – og slik kan det ikke være.

– Det er nødvendig med en systemendring, slik at det blir slutt på å overprøve faglige råd om hva som er det beste for barnet, sier Toppe, og viser til VGs avsløring om at barna bor isolert mot faglige råd.

Toppe omtaler VGs funn, om at antallet barn som bor isolert i enetiltak har økt, som vanvittig:

– Jeg synes økningen er helt utrolig. Jeg kan ikke forstå det.

– Vi kommer til å følge opp på Stortinget for en mye strengere regulering av enetiltak, med lovregulering og mye strengere kontroll og oppfølging.

Vil utfordre regjeringen

I dag nevnes ikke enetiltakene i loven. Barneombud Inga Bejer Engh har tidligere sagt til VG at enetiltakene må reguleres i lovverket.

– Vi kommer til å utfordre regjeringen og Ropstad i synet på enetiltak. Vi lovregulerer mye annet i samfunnet, men ikke dette, påpeker Toppe.

Ap: – Nå er det nok

Kari Henriksen (AP) vil nå be om en redegjørelse fra Stortinget om den faktiske situasjonen i barnevernet.

– Barnevernet er i en så alvorlig situasjon at jeg vil be statsråden om å komme med en redegjørelse på Stortinget. Nå er det nok, mener Henriksen, som vil snakke med både SV og Sp om de er med på en slik anmodning.

Disse barna kan ikke vente, sier Ap-politikeren:

– Mest av alt smerter det meg at mange barn og foreldre ikke får den hjelp og omsorg de har krav på. Vi må få slutt på at mediene skal være de som avdekker den ene alvorlige feilen etter den andre i barnevernet.

Hun gir også kritikk til Ropstads håndtering av saken:

– Ropstad har vært bemerkelsesverdig taus om disse forholdene, og i seks år har vi hørt at det skal bli bedre. Jeg har mistet tålmodigheten, sier Henriksen.

– Jobber med omfattende endringer

På vegne av Ropstad skriver statssekretær Jorunn Hallaråker dette i en e-post til VG, som var på kritikken:

«Vi har blant annet nylig avsluttet høringen av ny barnevernslov, vi har en omfattende gjennomgang av institusjonsbarnevernet på gang og vi arbeider med et storstilt kompetanseløft.

Vi har hatt tett kontakt med Bufdir om at det har vært behov for å stramme inn bruken av enetiltak, lenge før VGs saker nå. Dette har ført til at dette er betydelig redusert, og at det hittil i 2019 kun har vært startet fire nye enetiltak.

Hvis Kari Henriksen har oppfattet regjeringen som taus om barnevernet, kan hun ikke ha fulgt spesielt godt med. Som Stortinget er orientert om, arbeides det intensivt med å gjøre alle deler av det norske barnevernet bedre. Vi har blant annet nylig avsluttet høringen av ny barnevernslov, vi har en omfattende gjennomgang av institusjonsbarnevernet på gang og vi arbeider med et storstilt kompetanseløft.

Regjeringen tar helsehjelp til barn i barnevernet på største alvor. De siste fire årene har Barne- og familiedepartementet sammen med Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført en rekke tiltak for å styrke barn i barnevernets tilgang til helsehjelp. Behovet for en slik satsing er godt begrunnet både i forskning og i tilsynsrapporter. Som en del av denne helsesatsingen er det blant annet etablert to kombinerte omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som trenger langvarig omsorg utenfor hjemmet, og som samtidig har et stort behov for psykisk helsehjelp.

Når det kun er fire nye tilfeller av enetiltak i 2019, viser det at innstrammingen har virket. Vi jobber med omfattende endringer og forbedringer av barnevernet, men når det gjelder bruken av enetiltak har det altså allerede skjedd en markant endring i praksis».

