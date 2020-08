Nå blir det kampvotering i Trøndelag Ap – fremmer benkeforslag på Ingvild Kjerkol

KLAR FOR LEDERKAMP: Ingvild Kjerkol sitter på første rad under fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap i Steinkjer, ved siden av innstilt nestleder Amund Hellesø fra Nærøysund. Nå bekrefter stortingsrepresentanten fra Stjørdal at hun vil bli leder i Trøndelag Ap, etter at valgkomiteen vraket Trond Giske. Foto: David Engmo