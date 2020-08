Foto: Ørn E. Borgen

Lørenskog-saken: Tom Hagen får ikke flytte hjem

Politiet får ta beslag i huset til drapssiktede Tom Hagen i tre måneder.

Etter at drapssiktede Tom Hagen ble løslatt fra varetekt i starten av mai, har politiet nektet ham å flytte hjem. Politiet mener at åstedet i Sloraveien 4 i Lørenskog er et viktig bevis i etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet tok forrige uke beslag i huset, til protester fra forsvarer Svein Holden, som mener det er belastende for Tom Hagen ikke å kunne flytte hjem. Saken ble behandlet i Nedre Romerike tingrett torsdag, og forsvareren viste da blant annet til at det er «krevende for en godt voksen mann å ikke ha tilgang til egen bolig».

Politiet argumenterte med at de trenger mer tid for å gjøre ferdig undersøkelser i huset, som de mener kan være et et drapsåsted. De fikk medhold i retten, og får ta beslag i huset frem til 13. november.

– Samlet er retten av det syn at politiet har begrunnet et fortsatt behov for beslag for både planlagte kriminaltekniske undersøkelser og mulige nye undersøkelser som følge av analyser av det som allerede er foretatt, heter det i kjennelsen.

Samtidig pekes det på at «retten ikke er i tvil om at beslaget er en stor personlig belastning for siktede».

– På bakgrunn av det som fremkom i rettsmøtet er vi noe overrasket over kjennelsen, og vi synes det er naturlig å be om lagmannsrettens vurdering av spørsmålet, sier forsvarer Svein Holden til VG.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig i at det er nødvendig og forholdsmessig å holde huset i beslag, slik at politiet kan sluttføre sine undersøkelser på åstedet. Vi har forståelse for at det er belastende for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men i dette tilfellet mener vi hensynet til etterforskningen må veie tyngst, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i en pressemelding.

Publisert: 14.08.20 kl. 13:45 Oppdatert: 14.08.20 kl. 14:06

