Nasjonalmuseet tar selvkritikk etter behandling av Tangen-gave

Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, var inhabil i sin kontakt med Nicolai Tangen om en pengegave. Nå tar styret selvkritikk, men vil fortsette prosessen.

Styret i Nasjonalmuseet behandlet mandag habilitetsutfordringene knyttet til en varslet pengedonasjon fra Nicolai Tangens stiftelse Ako Foundation.

– Styret mener ett tydelig læringspunkt fra den aktuelle saken med AKO Foundation er å være føre var, skriver styreleder Linda Bernander Silseth i en e-post til VG.

Bakgrunnen er VGs artikler om hvordan finansmann og nå oljefondsjef Nicolai Tangen i vinter varslet en større pengegave etter forespørsel fra sin venn, museumsdirektør Karin Hindsbo.

Tangen trådte ut av AKO Foundation i juli, som en av forberedelsene til å ta over stillingen som sjef i Oljefondet, men habilitetsvurderingen slår fast at Hindsbo uansett ikke kan håndtere sponsorsaken.

Tar selvkritikk

Både Bernander Silseth og Hindsbo har tidligere forsvart fremgangsmåten i intervjuer med VG og vist til at museet må sikre inntekter fra private givere. Nå innrømmer styrelederen at habilitetssaken kunne vært avverget av styret.

– Sett i ettertid, ville det vært ryddig om habilitetsvurderingen av direktøren var oppe og avgjort allerede i styremøtet 9. desember 2019, der det først ble orientert om saken.

I vedtaket fra styret heter det også at «Styret samtykker i vurderingen advokatfirmaet Føyen Torkildsen har gjort av at direktør Karin Hindsbo er inhabil i saken knyttet til et mulig samarbeid mellom AKO og Nasjonalmuseet, noe Karin Hindsbo selv også gjør»

Styret i Nasjonalmuseet tok initiativ til en habilitetsvurdering av Hindsbo etter at VG stilte spørsmål om pengegaven og hennes rolle i starten av juni i år.

Innsyn i e-poster og opplysninger fra intervjuer viser at:

Hindsbo i fjor høst ba Tangen om en pengegave til det nye Nasjonalmuseet, som åpner ved Aker Brygge i Oslo neste år.

Tangen ga selv klarsignal for en pengegave i desember i fjor, kort tid før han gikk inn en søknadsprosess med Norges Bank om stillingen som oljefondssjef.

I januar reiste Hindsbo til London for å diskutere innholdet i samarbeidet mellom AKO Foundation og museet med Tangen.

10. mars fikk Nasjonalmuseet et konkret tilbud om å få overført penger fra AKO Foundation.

Hindsbo satt i styret i Tangens norske stiftelse AKO Kunststiftelse fram til 2017 og han var gjest i bryllupet hennes.

– Vil starte formelle forhandlinger

Museet vil likevel fortsette samtalene om en gave fra AKO Foundation:

«Styret i Nasjonalmuseet ønsker at det blir startet opp formelle forhandlinger om innholdet i et eventuelt samarbeid med AKO Foundation i høst. Et utkast til en eventuell avtale må legges frem for et samlet styre, som vil fatte beslutning om en avtale skal inngås eller ikke», vedtok styret.

Styret ber også om at administrasjonen utarbeider et utkast til retningslinjer for hvordan Nasjonalmuseet fremover skal håndtere kontakt med mulige, eksterne samarbeidspartnere. Utkastet skal også redegjøre for innhenting av habilitetsvurderinger og legges frem på neste styremøte.

Kritikk fra Stortinget og professorer

Flere har reagert etter VGs omtale av sponse-saken.

Leder i Stortingets kulturkomité, Kristin Ørmen Johnsen (H), slår fast at «saken fremstår uheldig» og jusprofessorene Eivind Smith, Jan Fritjof Bernt og Christoffer Conrad Eriksen er kritiske til fremgangsmåten og forståelsen av habilitetsregler.

– Man kunne kanskje tenke seg at dette bare handler om å prate med noen venner om gaver til et godt formål og at det derfor er uproblematisk. Men i slike situasjoner kommer det helt sikkert noen vilkår med fra giverens side, og det er uansett klart at saksbehandlingen er problematisk ved slik inhabilitet, sier Smith.

SVs komitémedlem Freddy Øvstegård har bedt Kulturdepartementet vurdere en eventuell avtale mellom AKO Foundation og Nasjonalmuseet.

– Brudd

Jusprofessor emeritus Jan Fritjof Bernt ved Universitetet i Bergen var klar i sin vurdering av saken i VG nylig:

– Det var et brudd på inhabilitetsreglene da Hindsbo tok kontakt med Tangen om muligheten for et samarbeid med Nasjonalmuseet. Da har hun tatt et første skritt for å få i gang en prosess frem mot en avtale, og dermed medvirket ved saksbehandlingen, fastslo han.

Søster til AKO-styremedlem

Styreleder Bernander Silseths bror er tidligere Høyre-topp, NRK- og NHO-sjef John G. Bernander. Han sitter nå i styret i Ako Kunststiftelse. Da VG spurte om dette i juni, bestilte hun også en habilitetsvurdering av seg selv.

Styreleder i Ako Kunststiftelse, Arvid Grundekjøn, har opplyst til VG at diskusjonene om pengestøtte til Nasjonalmuseet dukket opp under en julemiddag styremedlemmer deltok på i Oslo.

– Det er mange som kjenner hverandre i dette samarbeidet, sa Grundekjøn i juni.

Ifølge habilitetsvurderingen ble det vurdert om kunststiftelsen der broren er styremedlem skulle stå for utbetalingen av pengestøtten. Styret i kunststiftelsen behandlet saken i juni og det er avgjort at man ikke vil gå videre.

Ettersom det blir den britiske stiftelsen som eventuelt inngår et samarbeid med museet, landet advokatene på at Bernander Silseth ikke er inhabil. Hun opplyser til VG at hun og broren ikke har diskutert pengestøtten direkte.

– Det er ikke mulig å forutsi hvilke institusjoner som vil motta midler, skrev direktør Philip Lawford i AKO Foundation i London til VG forrige uke.

